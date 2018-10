Tidligere McDonalds ansat Bru Luccas gik fra 3.000 til 100.000 Instagram følgere på blot to uger og har nu sit eget bikini-mærke.

'Denne pige er 21 år gammel. Hun vågner kl 4:00 og tager på arbejde på McDonalds, arbejder fra 5 til 14 og fortsætter til sit andet job. Hendes dag slutter kl. 23. Så går hun i fitness. Uanset hvor meget hun arbejder, træner hun hver dag.'

Sådan skrev brasilianske Luccas til et billede af sig selv med og uden McDonalds uniform, som hun delte på Instagram tilbage i 2017 til sine cirka 3.000 følgere, skriver Cosmopolitan.

Billedet gik viralt, og hendes følgerskare eksploderede. I løbet af kort tid steg antallet af følgere, og Luccas begyndte at få aftaler med modehuse som Fashion Nova og kunne derfor sige sit job hos McDonalds op.

Den 23-årige fitness babe har ikke altid haft den imponerende fysik hun har i dag, men takket være hårdt arbejde, er hun nu et fitness-ikon på de sociale medier og har omkring 2 millioner følgere på Instagram.

»Jeg har arbejdet meget hårdt for at komme til, hvor jeg er i dag. Jeg har altid haft gode gener, men sport og træning har helt sikkert hjulpet mig til at opnå den form, jeg har« siger hun til Cosmopolitan.

I 2015 flyttede hun fra Sao Paulo i Brasilien til San Diego i Californien, USA, hvor hun arbejdede på McDonald's og andre fastfood kæder, mens hun trænede.

Luccas har grøn bælte i jiu-jitsu og begyndte at træne, som 15-årig, hvor hun kopierede sin mors træningsrutiner.

Her er Bru Luccas' 4-squat Booty Booster Hver øvelse, lav 3 set af 15 gentagelser. 1: Narrow Squat 2: Wide squat 3: Narrow squat pulse 4: Sumo squats Lav denne rutine 4 gamge om ugen og stram din numse op.

Hendes tidligere arbejdstider gjorde, at hendes træning altid var sent om aftenen eller tidligt om morgenen, og det har hængt fast.

Selvom hun ikke længere har fastlagte arbejdstimer, så planlægger hun stadig sin træning sent og tidligt på dagen.

Hendes daglige træning skifter mellem styrkeøvelser af over- og underkrop og har altid minimum 30 minutters træning på trappemaskinen inden styrketræningen.

Hvis man vil have en numse som Bru Luccas, så kræver det en masse squats, og Luccas benytter en rutine, som hun har brugt, siden hun var teenager. Hemmeligheden er at starte øvelserne super langsomt, fortæller hun.

Se flere billeder herunder.

