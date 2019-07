Det trak overskrifter i hele verden, da den norske prinsesse Märtha Louise i sidste uge glædesstrålende kunne berette på Instagram, at hun har mødt skuespilleren Gwyneth Paltrow.

De to kvinder er bundet sammen af prinsessens kæreste, den selvudråbte shaman Durek Verrett, som i en længere periode har været Paltrows åndelige vejleder.

Men de har også andre – og i manges øjne mere lyssky – ting til fælles.

De tjener nemlig penge på at levere sundhedstips og behandlinger, som ikke har nogen beviselig, gavnlig effekt – og som i værste fald kan være direkte skadelig.

Gwyneth Paltrow har de seneste år opbygget imperiet Goop, der sælger alt fra krystaller til dildoer, der hævdes at have en gavnlig effekt.

Allerede i 2015 fik skuespilleren stor opmærksomhed for at anbefale kvinder at dampe deres vaginaer med bynkedamp for at balancere deres hormoner.

Tre år senere måtte Goop betale 145.000 dollars i et forlig, efter de havde påstået, at man kunne opnå øget seksuel energi ved at indsætte et jadeæg i skeden, og at deres drik 'Inner Judge Flower Essence Blend' modvirker depression.

Begge episoder medførte massiv kritik af firmaet, men alligevel er succesen astronomisk, og Goop er nu anslået til at være en milliardforretning med en værdi på over 1,5 milliarder kroner.

Vis dette opslag på Instagram Meeting amazing people that make us grow is such a gift of life, don’t you think? Meeting @gwynethpaltrow was such a gift. Your wisdom, strength, your clear vision and soft personality with a great sense of humor is so inspiring. Thank you for being who you are and for receiving us all with open arms. So looking forward to our next encounter. Who inspires you to grow? #newfriends #inspiring @shamandurek Et opslag delt af Princess Märtha Louise (@princessmarthalouise) den 15. Jul, 2019 kl. 12.02 PDT

Märtha Louise kender selv alt til at blive kritiseret for sine sundhedsfaglige vurderinger. Hun udgav sidste år bogen 'Sensitive børn', hvori hun anbefaler behandling til børn, der vurderes mere følsomme end andre.

Men ifølge flere læger og psykiatere skader hun mere, end hun gavner, fordi hun i bogen beskriver normal opførsel hos børn som problematisk og dermed opfordrer til diagnosticering og behandling af raske børn.

Hendes shaman-kæreste kritiseres for påstande om, at han kan kurere blandt andet nyresten, psoriasis og kræft gennem seancer.

De har for nylig holdt en foredragsturné i Norden, som blandt andet bragte dem forbi København, hvilket angiveligt indbragte dem i omegnen af en million kroner.

Ifølge Christian Freitag, formand for Praktiserende Lægers Organisation (PLO), lukrerer de på den særlige tillid, som folk har til kendte.

»Når kendte er ude med lovprisninger af produkter, kan man se, at det slår igennem i medier og især på sociale medier. Mange søger håb, det er meget menneskelig, og som kendt får man en helt unik adgang til masserne,« siger han til B.T.

Han ser en problematik i, at folk kaster sig ud i alternative behandlinger alene på baggrund af kendte menneskers anbefalinger.

»Det kendetegner alternativ behandling, at det ikke er blevet undersøgt, om der er en gavnlig effekt. Det gør det ikke nødvendigvis dårligt, men det gør det usikkert. Og det kan få konsekvenser, hvis alvorligt syge eksempelvis dropper den lægelige behandling og i stedet opsøger alternative behandlere,« siger Christian Freitag.