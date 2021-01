Det kan være svært at sige nej, hvis det betyder, at man sårer folks følelser, men nogle gange kan det altså gå helt galt, hvis man ikke får det gjort.

Det har Sofie Linde måtte sande flere gange, når hun har underlagt sig en stylist, frisør eller makeup-artist i forbindelse med sit arbejde som tv-vært.

Det fortæller hun i Mads Steffensens nye program 'Mads og A-holdet', der har premiere fredag.

Her fortæller Sofie Linde til Søren Pind og Hella Joof, at hun en enkelt gang mistede halvdelen af sit hår, fordi hun blot lod stylisten farve hendes hår uden indvendinger.

»Det gjorde rigtig ondt, men jeg sagde bare: 'Det gør ikke noget',« fortæller Sofie Linde, der svarer på en lytters dilemma, der handler om, hvorvidt lytteren skal fortsætte med at blive klippet af sin veninde, selvom det ikke bliver særligt godt.

Et dilemma, som Sofie Linde altså i den grad kan identificere sig med.

»Jeg har rigtig tit stået og sagt: 'Nej, hvor er det skønt det her',« siger hun i programmet og fortæller, at det især generer hende, når stylisten laver slangekrøller på hende og giver hende lys læbestift på.

»Jeg er ret lyserød i hovedet og har små øjne, og nu har jeg jo et lille barn og ser rigtig meget Gurli Gris, så jeg kan se, at jeg kommer til at lige mor-gris rigtig meget,« lyder det fra Sofie Linde.

Også Hella Joof har oplevet det samme problem med ikke at turde at sige fra over for sin stylist.

»Jeg ved, hvad du taler om. Jeg har siddet på mange forskellige tv-produktioner med dage uden styrke, hvor jeg er kommet forkert ud af sengen, og så sidder man der under en stylists hænder, der giver en duegrønt på øjnene og orange på læberne,« siger Joof og fortsætter:

»Man prøver at tænke: 'Det er der ingen, der ser', men det er der bare rigtig mange, der gør, fordi det er fjernsyn, og når man så ser billederne bagefter, så ligner man en mand, der er klædt ud som kvinde, fordi man ikke har sat en eneste grænse.«

