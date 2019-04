En dronepilot kunne have udløst en katastrofe, da han i starten af april jagtede et billede af Meghan Markle og prins Harry over deres hjem, Frogmore Cottage.

»POLITI FLYVNING SIKKERHEDSMEDDELELSE: DRONER FORBUDT I DETTE OMRÅDE.«

Sådan står der på de store gule skilte, som det britiske politi har sat op for at undgå farlige situationer, skriver det australske medie News.com.au.

Nu, hvor greveparret af Sussex har ramt termindagen, har politiet valgt helt at forbyde alt droneaktivitet i det nordlige område omkring Windsor’s Home Park, hvor parrets hjem ligger.

På skiltet står der specifikt, at det hverken er tilladt at lette, lande eller på nogen måde at benytte droner eller andre fjernstyrede flyvetøjer i området, selvom det er i overensstemmelse med britisk luftfarts lovgivning.

Og det er måske meget fornuftigt at lave et påbud nu, hvor den royale familie er så tæt på at få en forøgelse. For i starten af april kunne det være gået frygtelig galt.

Den 6. april tog en fotograf, der gik en tur i Windsor Home Park, billeder af en quadcopter (en drone med fire propeller, red.), der fløj foruroligende højt midt i et af de mest trafikerede luftrum i verden.

Han fangede billeder af dronen, der fløj langs The Long Walk, som er den rute Harry og Meghan fulgte, da de sidste år tog en hestevognstur på deres bryllupsdag.

Derefter fløj dronen over Windsor Castle og vendte tilbage langs ruten til Frogmore Cottage, hvorefter den forsvandt.

Fotografen, der skød billeder af dronen, tog dem med et professionelt højopløsningskamera og en teleskop linse, hvor han vurderede, at dronen fløj i cirka 300 meters højde.

I England er den maksimale sikkerhedshøjde ved droneflyvning i ukontrolleret luftrum 121 meter.

Den højde, som dronen befandt sig i, var direkte farlig og kunne have endt katastrofalt.

Det var nemlig i det, der betegnes som London Central Zone, der er massivt trafikeret af fly, der skal til og fra den store Heathrow lufthavn. Og lige netop den dag var der ekstra stor risiko for uheld.

Det var en dag, hvor fly, der skulle lande i Heathrow, fløj direkte ind over Frogmore Cottage hvert andet minut over otte timer. Flyene nåede ned på 460 meters højde, hvilket betød, at de var ubehageligt tæt på dronen.

Den royale helikopter flyver også til og fra Frogmore Cottage, hvilket også kunne ende i tragedie, hvis en drone skulle forvilde sig ind i propellen.

Meghan og Harry har boet fast på Frogmore Cottage siden starten af april og er nu også i selskab med Meghan Markles mor, Doria, som er kommet for at støtte sin datter under fødslen. Meghan bryder traditionerne og skal angiveligt have en hjemmefødsel.