»Jeg havde samme følelse, da jeg kom ud af 'Løvens hule', som da jeg havde tabt VM-finalen.«

Så kontant lyder det fra Anja Byrial Hansen, som sammen med sin partner, Rikke Stein Omby, var med i torsdagens 'Løvens hule', hvor de præsenterede deres virksomhed Byoms.

Anja Byrial Hansen var en del af 1990ernes kvindehåndboldlandshold, der blev kendt som 'De Jernhårde Ladies'. Her nåede hun både at vinde en OL-guldmedalje i 1996 samt to EM-guldmedaljer. Men altså også at tabe en VM-finale.

I 'Løvens hule' måtte hun også gå hjem uden en investering fra de fem løver, som ikke investerede i Byoms sunde og bæredygtige produkter med probiotika, der skal bruges til tøjvask og rengøring.

»Vi tog læring med derfra, og ligesom jeg sidenhen vandt OL og kom igen på den måde, så synes jeg bestemt også, vi har vist, siden vi var med i 'Løvens hule', at vi kan komme godt igen.«

Allerede som 23-årig stoppede Anja Byrial Hansen håndboldkarrieren, og efter nogle forskellige job lancerede hun i 2019 Byoms.

Hun fortæller, at virksomheden siden har fået flere tilbud fra investorer, men at de har valgt at takke nej. Byoms er også gået i gang med at etablere deres egen produktion og udviklingsafdeling, så de kan imødekomme de behov, der er på markedet. Samtidig er deres omsætning fra 2020, som lød på cirka 800.000 kroner, blevet fordoblet i 2021.

Den fortjeneste, som virksomheden har, bliver investeret i yderligere vækst.

Anja Byrial, Anette Hoffmann og Anne Dorthe Tanderup med guldmedaljerne efter sejren over Korea lørdag 3. august 1996. NORDFOTO Foto: KELD NAVNTOFT Vis mere Anja Byrial, Anette Hoffmann og Anne Dorthe Tanderup med guldmedaljerne efter sejren over Korea lørdag 3. august 1996. NORDFOTO Foto: KELD NAVNTOFT

Om det er mest nervepirrende at spille en stor håndboldfinale eller at stille sig op i 'Løvens hule', er svært at svare på for Anja Byrial Hansen.

»Jeg vil sige, at det mest nervepirrende i det her, det har været at gå og vente på, at programmet blev klippet sammen, for man aner ikke, hvordan de vinkler det.«

»Når man spiller en håndboldfinale, så ved du lige med det samme, hvad der er konsekvensen af det, du gør. Hvis du laver en fejl, så bliver det straffet i den anden ende. Det er meget håndgribeligt. Den her spænding ved at vente synes jeg faktisk ikke var super sjov. Så vil jeg hellere spille en VM-finale end være med i 'Løvens hule' igen.«

De erfaringer, hun har gjort sig som professionel håndboldspiller, er også noget, hun kan bruge i sit virke som iværksætter.

»For første gang, siden jeg spillede håndbold, har jeg mærket den her ild, og når man mærker den, så føler man ikke, at man tager på arbejde, for man har en mission og et mål. Du vil bare vinde, og i den henseende er missionen at udbrede kendskabet til de gode og sunde bakterier, så man vælger den sunde rengøring frem for den sundhedshæmmende rengøring.«

I programmet sagde den ene af løverne, Jacob Risgaard, at han gerne ville snakke med dem om et år, og hvis den kendte iværksætter pludselig står og banker på Byoms dør, bliver den bestemt ikke smækket i.

»Vi skal ikke sige nej til noget på forhånd. Vi står et andet sted i dag, og det er helt vildt spændende og har givet vores forretning en anden dimension. Det er ligesom i håndbold, at hvis der kommer en god spiller ind, som kan noget helt unikt, så skal man da ikke sige nej til det.«