Hvordan bliver en helt almindelig dansk pige fængslet som terrorist?

Det spørgsmål ligger til grund for et nyt teaterstykke om Kundby-sagen, hvor blot 15 år gamle Natascha Colding-Olsen planlagde at sprænge to skoler i luften.

Den nu 19-årige kvinde afsoner en en dom på otte års fængsel, som hun blev idømt for to år siden i Landsretten.

Hun er siden blevet idømt yderligere 20 dages fængsel for at forsøge at bestikke en fængselsbetjent med 5.000 kroner for at skaffe hende en mobiltelefon.

Forestillingen hedder 'Den første dråbe blod' og opføres på Teatret Fair Play i Holbæk den 3. til 12 oktober i år.

Teaterleder Robert Parr forsikrer om, at man ikke har taget let på at lave et teaterstykke om så alvorligt og kontroversielt et emne.

»Det er ikke for at lave en sensation ud af det her. Fair Play har et meget stort ansvar, når vi laver sådan et stykke. Jeg har haft den længste dialog med min bestyrelse om et stykke nogensinde. Det har været en lang og grundig diskussion for os,« siger han til dagbladet Nordvestnyt.

Hverken Natascha Colding-Olsen eller hendes familie er blevet kontaktet i forbindelse med produktionen, som ikke er dokumentarisk, men en kunstnerisk fortolkning af forløbet, skriver Nordvestnyt.

Ifølge Louise Ejgod Hansen, lektor i dramaturgi ved Aarhus Universitet, er teatret et godt medie til at bearbejde begivenheder, som er svære at forstå. I dette tilfælde spørgsmålet om, hvordan en helt almindelig pige fra et helt almindeligt villakvarter kunne blive terrorist.

»Teater giver en mulighed for ikke at have svar, ikke at analysere, men at fremvise det, uden at forestillingen giver svar. Der er ting i vores samfund, vi ikke kan give et fornuftigt svar på. Det betyder ikke, at vi ikke bliver klogere af at reflektere over det. Det betyder bare, at vi ikke kan give simple svar, og der kan teater forhåbentlig spille en rolle,« siger hun til Nordvestnyt.

Natascha Colding-Olsen har efter dommen skrevet i et brev til TV 2, at hun fortryder sine handlinger, som inkluderer at lave bomber og skrive planer ned om at udføre bombeattentater på to skoler.

»Jeg var kun en 15-årig pige dengang, så alvoren den var svær at se. Desværre vil den fejltagelse forfølge mig resten af livet nu. For eksempel også når jeg skal ud og have et job en dag. Siden jeg var helt lille har jeg haft tanken om at blive Falckredder/paramediciner, men håbet det må jeg vinke farvel til,« skrev hun i november 2017.