Der går ikke lang tid, før Khloe Kardashian og kæresten Tristan Thompson bliver forældre, og nu afslører den kommende mor lidt flere detaljer i forhold til babyen.

Det gør hun i et interview med Ellen Degeneres, skriver Daily Mail. Den yngste af de tre Kardashian-søstre fortæller, at hun fortsat ikke ved, om hun får en dreng eller pige.

Dog er navnet delvist på plads. For hvis det bliver en dreng, skal han hedde Tristan Thompson Jr., fortæller hun til Ellen Degeneres ifølge det engelske medie.

Når det kommer til pigenavne, er der dog ikke noget ligeså konkret på plads. Khloe Kardashian overvejer dog kraftigt at følge sin mors tradition med at give sin datter et navn, der starter med 'K'.

Kourtney Kardashians søstre hedder Kim, Kourtney, Kendall og Kylie, ligesom hendes mor hedder Kris.

Det var i et opslag på Instagram, at Khloe Kardashian den 20.december efter flere måneder med rygter endelig offentliggjorde, at hun er gravid.

Og under sit besøg hos Ellen afslørede hun, at 26-årige Tristan Thompson, der i forvejen har et barn på et år, har været meget støttende under graviditeten.

33-årige Khloe Kardashian håber da også, de en dag skal giftes, men det er ikke noget, der haster for parret, der til dagligt bor i Cleveland, hvor Tristan Thompson spiller basketball for Cleveland Cavaliers.

»Jeg har ikke travlt med sådan noget. Som du ved, har jeg haft skyndt mig med nogle ting før,« siger hun med henvisning til, at hun tilbage i 2009 blev gift med Lamar Odom, efter parret blot havde været sammen i en måned.

Tidligere på ugen afslørede Khloe Kardashian, at hun er seks måneder henne i graviditeten, og det forventes, at hun føder i starten af april.

Der har også længe været rygter om, at hendes lillesøster, den 20-årige Kylie Jenner, også skulle være gravid. Ingen fra familien har dog kommenteret på det indtil videre.