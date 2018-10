Hertuginde Meghans graviditet har været tydelig at se gennem hertugindens og prins Harrys offentlige optrædender, mener kropsekspert.

Mandag blev det offentliggjort, at Meghan, der før vielsen bar efternavnet Markle, og prins Harry venter deres første barn.

Den engelske kropekspert Judi James fortæller til det engelske medie Mirror, at graviditeten har været 'åbenlys' og forklarer hvorfor. For det første er det blevet bemærket, at prins Harry har vist stor omsorg for hertuginden af Sussex, Meghan, gennem kærlige berøringer.

Det er særligt bemærkelsesværdigt, fordi det normalt omvendt er Meghan Markle, der, ifølge Judi James, plejer at kærtegne prinsen på den måde. Ifølge Judi James er prins Harrys berøringer et tegn på graviditet, fordi manden ønsker at vise omsorg for kvinden.

Som det kan ses undlod Meghan Markle at knappe sin jakke omkring maven. Samtidig berører prins Harry sin egen mave, hvilket Judi James kalder en 'gestus fra mandens side'. (Photo by Aaron Chown / POOL / AFP) Foto: AARON CHOWN Vis mere Som det kan ses undlod Meghan Markle at knappe sin jakke omkring maven. Samtidig berører prins Harry sin egen mave, hvilket Judi James kalder en 'gestus fra mandens side'. (Photo by Aaron Chown / POOL / AFP) Foto: AARON CHOWN

Et andet opsigtvækkende graviditetstegn er hertugindens valg af tøj.

Meghan Markle foretrækker at fremstå slank i offentligheden, men Judi James mener ikke, det har været tilfældet på det sidste.

Det kom eksempelvis til syne, da Meghan Markle og prins Harry var til bryllup hos prinsesse Eugenie fredag i sidste uge. Her var Meghans jakke åben over maveregionen, hvilket var et klart tegn for graviditet, mener Judi James.

Det tredje tegn på graviditet kom fra prins Harry, der ved samme bryllup berører sin egen mave. Dette kan være en særlig gestus fra mandens side, der indikerer, at både kvinden og manden har en særlig hemmelighed i tankerne.

Meghan med sin ene hånd placeret på maven. Foto: POOL Vis mere Meghan med sin ene hånd placeret på maven. Foto: POOL

Endeligt kom et fjerde tegn ved et velgørenhedsarrangement i sidste måned, hvor, udover hertuginden selv, også prins Harry og hertugindens mor, Doria, deltog.

Her placerede Meghan sin ene hånd på maven, efter hun var steget ud af deres bil.

Judi James kalder det et 'klassisk tegn for tidlig graviditet', fordi det for den vordende mor kan føles som om, at alle kigger på maven, selvom graviditetsbulen muligvis ikke er til at se.

Hertuginden af Sussex og prins Harry skal være forældre i foråret 2019.