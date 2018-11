Kunstnere og værter havde noget på sinde, da de indtog scenen i Aalborg.

»Min sjæl er sort, og pengene bliver vasket hvide som aldrig før. Jeg skal være bankdirektør.«

Sådan sang Huxi Bach fra scenen i Musikkens Hus, da Kronprinsparret i aften uddelte deres priser til sociale tilbud og kulturpersonligheder.

Han var en af flere, som brugte lejligheden til at sende et budskab om, hvordan vi skal være gode til at passe på vores samfund.

Kronprinsparret overrækker her Kronprinsparrets Kulturpris 2018 til forfatteren Kim Leine ved Kronprinsparrets Priser i Musikkens Hus i Aalborg, lørdag 24. november 2018. Kronprinsparret uddeler hvert år fire priser: Kronprinsparrets Kulturpris på 500.000 kroner, Kronprinsparrets Sociale Pris på 500.000 kroner samt Kronprinsparrets to Stjernedryspriser på 100.000 kroner der i år gik til filminstruktøren Annika Berg og Fundamentet i Aarhus.. (Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix)

Annika Berg, som modtog en af aftenens priser for sit arbejde som instruktør, brugte sin taletid til at nævne, at foruden skatteborgerne havde hun ikke fået sin uddannelse.

Hun slog et slag for, at man husker, at mange af de vigtigste ting i livet ikke kan gøres op i kroner og ører. I samme anledning takkede hun kronprinsparret for at gøre meget for samtidskunsten, da den er afgørende for vores allesammens samfund, forklarede hun.

Kim Leine, der modtog den ‘store’ kulturelle pris, opfordrede folk til at blive bedre kendt med den danske-grønlandske historie, så vi kan forbedre vores forhold, fralægge os fordomme og mindske den dårlige samvittighed.

Aftenens sociale priser gik til Fundamentet i Aarhus, som hjælper forskellige folk med ondt i livet, og den anden gik til Foreningen Grønlandske Børn.