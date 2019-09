Kort inden de svenske og de danske kongelige tirsdag aften ankom til dagens næstsidste arrangement, åbnede himlen sig over stedet, og det begyndte først at hagle og derefter at regne.

Alle de andre gæster ved arrangementet, som fandt sted på krigsskibet HMS Nyköping, var allerede ankommet, og det skete for størstedelen i tørvejr.

Men da det svenske kronprinsessepar efterfulgt af det danske kronprinspar ankom var vejret skiftet totalt, og der var også enkelte lyn.

De to par skulle endda forcere et stillads, som var bygget op i højden, så gæster og æresgæster kunne træde direkte ind på dækket af det store grå krigsskib.

De to kronrpinspar poserer foran operaen. (Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix) Foto: Martin Sylvest Vis mere De to kronrpinspar poserer foran operaen. (Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix) Foto: Martin Sylvest

De to kronprinsesser havde valgt beigetonede jakker til at skærme sig mod uvejret.

Men derudover var de grundet de stejle trapper i stilladset ikke skærmet af paraplyer eller andet.

Kronprinsesse Victoria og hendes mand, prins Daniel, stoppede op halvvejs på det høje stillads, som i dagens anledning var pyntet i det svenske flags farver.

Herfra vinkede det svenske par til den fremmødte presse. Kronprinsesse Mary og kronprins Frederik var dog lidt mere målrettede på vej op ad trappen.

Prins Daniel og kronprinsesse Victoria vibker fra det høje stillads, som ledte op til skibets dæk. (Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix) Foto: Martin Sylvest Vis mere Prins Daniel og kronprinsesse Victoria vibker fra det høje stillads, som ledte op til skibets dæk. (Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix) Foto: Martin Sylvest

Man kunne sågar se kronprinsessen slå opgivende ud med armene, og grine over vejrgudernes dårlige timing.

Det lod dog kort efter til, at der var hyggelig stemning på krigsskibet.

Der var et telt oppe på dækket, som de festklædte gæster kunne søge ly under, og man kunne høre en summen af menneskesnak.

Skibet, som de kongelige besøgte, havde lagt til kajs ved Amaliehaven lige ved Amalienborg Slot, så der var ikke langt fra kronprinsesse Mary og kronprins Frederiks hjem.

Kronprinsesse Mary brugte paraply op indtil, hun begyndte at 'klatre' op ad den stjele trappe. (Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix 2019) Foto: Martin Sylvest Vis mere Kronprinsesse Mary brugte paraply op indtil, hun begyndte at 'klatre' op ad den stjele trappe. (Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix 2019) Foto: Martin Sylvest

HMS Nyköping blev første gang søsat i 2005, og det var sammen med tre andre krigsskibe for nyligt på besøg i København i forbindelse med en større militærøvelse i Nordsøen.

Det var fartøjschefen for HMS Nyköping som bød de kongelige velkommen.

Desuden kunne man blandt gæsterne også finde sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S) og den svenske ambassadør Fredrik Jörgensen sammen med hans kone Marianne Jörgensen.

De to stod for den efterfølgende middag i ambassadørboligen, hvor der foruden de kongelige var både spidser fra dansk og svensk erhvervsliv.