En af den svenske kronprinsesse Victorias allerbedste veninder er kommet i modvind.

Veninden, milliardær Sofia Schörling og det firma, hun sammen med sin søster står i spidsen for, er nemlig blevet sat i forbindelse med ulovligheder.

Den svenske avis Expressen har afdækket, at der i Indonesiens regnkove findes ulovlige plantager, som producerer palmeolie.

Den olie, skriver avisen, at de kan spore hele vejen til Sverige og firmaet AAK, som 41-årige Sofia sammen med 35-årige Märta Schörling står i spidsen for.

Kronprinsesse Victorias gode veninde er kommet i problemer, skriver svenske Expressen. Foto: FEHIM DEMIR

De to søstre, som er medlemmer af den næstrigeste familie i Sverige, er, normalt ikke glade for at udtale sig i pressen, og det er ikke anderledes i denne forbindelse.

I denne anledning er det bestyrelsesformand i Melker Schörling AB, Mikael Ekdahl, som skriver til svenske Børsen, at man ikke deler Expressens 'opfattelse' af tingene.

Søstrene er hovedejere i firmaet AKK igennem selskabet Melker Schörling AB.

Melker Schörling er deres far, og det er ham, der har været med til at grundlægge familiens formue.

Her ses Melker Scörling tilbage i 1995. Foto: HOLGER STAFFANSSON

Nu er de to søstre altså blandet ind i en mindre heldig sag, hvor det menes, at firmaet AKK bruger ulovlig palmeolie.

En sag, som i sig selv, er svær at komme til bunds i, da den ulovlige olie, køres fra plantagerne ud til opsamlingssteder, hvor den blandes med lovlig palmeolie, for til sidst at ryge til fabrikker, hvor den igen blandes op og sendes videre ud i verden.

Den ulovlige olie er dog en meget skadelig måde at producere olie på. I alt er 25 millioner hektar regnskov forsvundet i Indonesien imellem 2001 og 2018, skriver Global Forest Watch. Et areal der svarer til hele Storbritanien.

Derudover har arbejderne på de ulovlige plantager midt i regnskoven hverken de rette redskaber eller sikkerhedsforanstaltninger til at udføre deres arbejde.

De resultater, som Expressen er nået frem til, om at AAK bruger den ulovlige olie, bekræftes af rapporter fra forskellige miljøorganisationer. Det er dog som nævnt ikke noget, man kan nikke genkendende til fra firmaets side.

»Vi deler ikke opfattelsen af miljøødelæggende virksomhed. Tværtimod har AAK haft stort fokus på bæredygtighed,' lyder det fra bestyrelsesformand Ekdahl i en mail til Børsen.

Sofia Schörling er tætte veninder med kronprinsessen, og de kongelige var med ved hendes bryllup, da hun blev viet til Anders Högberg. Hendes families formue blev anslået til at være 82 milliarder i 2019. Altså den næstrigeste familie i Sverige, efter familien Persson, der ejer H&M.

AAK har også rødder i Danmark. Navnet kommer fra dengang virksomheden blev kaldt AashusKarlshamn.