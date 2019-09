Der blev ikke lagt fingre imellem, da kronprinsesse Mary mandag holdt tale for repræsentanter fra alle kroge af Europa.

»Gennem alle mine år som protektor har dét at være fortaler for immunisering været en prioritet og en personlig overbevisning. Alle nyfødte børn fortjener lige muligheder for at få et sundt liv, og det indebærer at få alle de anbefalede vacciner.«

Sådan lød ordene, da kronprinsesse Mary holdt åbningstalen for Verdenssundhedsorganisationen WHO's 69. regionalkomitémøde, som fandt sted i København mandag.

Kronprinsessen nævnte mæslinger som et af de problemer, medlemslandene skulle have opmærksomhed på, når de i fremtiden skal lægge planer, der påvirker folkesundheden.

Foto: Foto: WHO Vis mere Foto: Foto: WHO

For problemet med mæslinger er ikke blevet mindre med årene, og det kunne man høre i dagens første taler. Udover Kronprinsessen talte også Verdenssundhedsorganisationens generaldirektør, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus.

»Vaccinationsraterne er generelt høje i alle WHO Europa-landene, men med store, mærkbare variationer,« lød det fra generaldirektøren.

Han takkede Kronprinsessen for den støtte, som hun yder organisationen med arbejdet om at sprede viden om vacciner.

Kronprinsessen taler fra et andet udgangspunkt end mange af de deltagende ved det internationale møde, og derfor når hun ud til nogle andre mennesker, siger kongehusekspert Søren Jakobsen.

Alle nyfødte børn fortjener lige muligheder for at få et sundt liv, og det indebærer at få alle de anbefalede vacciner. Kronprinsesse Mary

»Man skal huske på, at hun ikke bare står der som kongelig, men også som mor til fire,« siger han og uddyber:

»Det er noget andet, når sådan nogle budskaber kommer fra én som kronprinsesse Mary og ikke fra en i en hvid kittel. Det er jo også derfor, man har hende med ved sådan en begivenhed.«

Kronprinsesse Mary understregede, at vacciner er den rette vej i kampen mod mæslinger.

»Vi har sikre og effektive metoder til at eliminere mange sygdomme, inklusiv mæslinger og livmoderhalskræft, som forhindrer folk i at lide af sygdomme, der permanent kan ændre eller tage liv.«

»Det faktum, at børn og voksne i de europæiske WHO-lande stadig lider og dør af mæslinger, viser, at vi stadig skal arbejde anderledes og gøre mere for at nå alle hjørner af samfundet med faktabaseret information om vacciner og skræddersyede tilbud,« lød det fra Kronprinsessen.

Rundt omkring i lokalet, som husede en masse mænd og kvinder i jakkesæt, blev der lyttet, og folk tog diskret billeder med deres telefoner og spredte Kronprinsessens budskab på de sociale medier.

I europæiske lande er 37 mennesker døde af mæslinger fra januar til juli i år, og det er et af de tal, man vil forsøge at få ned i organisationen.

Kronprinsesse Mary har været protektor for organisationen siden 2005, og hun har også tidligere sendt en opfordring ud om at tage vacciner seriøst.

Kronprinsesse Mary, arkivfoto. Foto: PHILIPPE WOJAZER Vis mere Kronprinsesse Mary, arkivfoto. Foto: PHILIPPE WOJAZER

»Effekten af vedholdende rygter kan få nogle mennesker til at forsinke eller fravælge vaccinationer, men intet rygte kan være så overbevisende som den simple sandhed, at vacciner redder liv,« udtalte Kronprinsessen tilbage i 2017 i en video, som hun netop har lavet for Verdenssundhedsorganisationen.

Og igen var spørgsmålene om den livstruende sygdom oppe at vende, da alle de europæiske lande var samlet i FN-bygningen i Københavns Nordhavn denne mandag morgen.

Det var en vigtig dag i organisationen, for der skulle vælges en ny regionaldirektør, og derfor var alle de 53 medlemslande repræsenteret, ligesom overhovedet for WHO, generaldirektøren, var til stede.

Foruden at understrege, at et møde med Danmark i hans unge dage var vejen til en tro på et sundhedssystem for alle, sagde generaldirektøren mange tak til Kronprinsessen.

Kronprinsesse Mary under et WHO-møde i Rom i september sidste år. Foto: FILIPPO MONTEFORTE Vis mere Kronprinsesse Mary under et WHO-møde i Rom i september sidste år. Foto: FILIPPO MONTEFORTE

»Endnu en gang, Deres Kongelige Højhed, så takker vi for Deres uvurderlige opbakning for immunisering.«

Han nævnte desuden i sin tale, at der verden over er sket en fordobling fra 2017 til sidste år i tilfælde af mæslinger.

Derfor blev der afholdt en konference i Bruxelles sidste uge, hvor man talte om nogle af udfordringerne ved mæslingeudbrud. En af de ting, som han også understregede dér, er, at skepsis for vacciner i nogle lande medfører flere udbrud af sygdommen.

Arrangementet i forbindelse med WHO er startskuddet på en periode, hvor kronprins Frederik fungerer som regent, og hvor parret er værter for et officielt besøg fra det svenske kronprinspar, som starter mandag aften.