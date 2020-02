Kronprinsesse Mary og prinsesse Marie, har begge fødselsdag i februar. Faktisk er der kun én dag i mellem dem.

I den forbindelse har Kongehuset lagt billeder på deres officielle instagramprofil.

Men der var stor forskel på danskernes opbakning til de forskellige billeder.

Kronprinsesse Mary hev nemlig hele 45.560 likes og 1.392 kommentarer ind på sit fødselsdagsbillede.

Vis dette opslag på Instagram Hendes Kongelige Højhed Kronprinsessen har fødselsdag og fylder i dag 48 år. Foto: Daniel Stjerne Et opslag delt af DET DANSKE KONGEHUS (@detdanskekongehus) den 4. Feb, 2020 kl. 10.00 PST

Prinsesse Marie fik en del færre likes og kommentarer. Brugerne på instagram gav hende 24.492 likes og 504 kommentarer. Det er hele 21.068 likes og 888 kommentarer til forskel.

Ifølge historiker Lars Hovbakke Sørensen, der er lektor ved Professionshøjskolen Absalon, skyldes det en helt særlig grund.

»For det første er Mary en mere central person i kongehuset, fordi hun er kronprinsesse. Og for det andet er hun jo også populær, fordi hun gør det rigtig godt og arbejder så meget. Hendes kalender er jo altid propfyldt. Og folk er meget begejstrede.«

»Prinsesse Marie er en mindre central person, og danskeren har måske et indtryk af, at hun laver knap så meget som kronprinsesse Marie« fortæller Lars Hovbakke Sørensen, der ikke er overrasket over at Mary får flere likes.

Vis dette opslag på Instagram Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Marie har fødselsdag og fylder i dag 44 år. Foto: Steen Brogaard Et opslag delt af DET DANSKE KONGEHUS (@detdanskekongehus) den 5. Feb, 2020 kl. 9.58 PST

»Nej, for der har været mange meningsmålinger de seneste år, der viser, at kronprinsesse Mary er umådeligt populær, og at de andre er knap så populære.« afslutter han

Prinsesse Marie og prins Joachim blev gift 24 . maj 2008 i Møgeltønder kirke.

I den forbindelse blev prinsesse Marie også grevinde af Monpezat.

I 2019 flyttede prinsesse Marie og prins Joachim til Paris, fordi prins Joachim skulle begynde på en lederuddannelse i det franske militær.