I et nyhedsbrev fra Maryfonden fortæller Kronprinsesse Mary, hvordan hun havde det, da hendes mor gik bort.

»Da jeg mistede min mor, føltes det, som om min verden gik i stå. Samtidig fortsatte alle andres liv. Det var svært at acceptere, at livet bare gik videre, og det gjorde, at jeg følte mig alene med min sorg,« siger hun.

Den i dag 47-årige Mary Donaldson var bare 25 år, da hun mistede sin mor, Henrietta Clark Donaldson. Moderen, der havde kælenavnet Etta, blev 55 år gammel. Hun døde som følge af komplikationer efter en hjerteoperation seks uger tidligere.

Kronprinsesse Mary fortæller desuden i nyhedsbrevet, at hun mener, at hun ville have haft glæde af at åbne mere op og inddrage andre i sin sorg.

Kronprins Frederik takker for hyldesten sammen med Kronprinsesse Mary fra balkonen på Amalienborg Slot i anledning af kronprinsens 50 års fødselsdag i 2018.

»Måske ville det have været nemmere, hvis jeg havde kunnet mærke, at mine omgivelser havde været mere åbne for at tale om det,« siger hun.

Kronprinsesse Mary har tidligere åbnet op omkring, hvor vanskeligt hun syntes, det var at miste sin mor i så ung en alder, og hun ærgrer sig over, at hendes egne fire børn aldrig fik mulighed for at møde hendes nu afdøde mor.

»Jeg ville gerne have haft, at min mor og børn havde mødt hinanden. Men vi har løst det ved, at jeg viser billeder af hende og fortæller om hende,« har hun tidligere fortalt Svensk Dam.

Kronprinsessen opfordrer til, at man giver plads til sorgen, og at man står ved sit savn.

Kronprins Frederik og Mary har sammen fire børn.

»Sorgen forsvinder aldrig helt, den følger med os gennem livet. Men med tiden kan den lette og give plads til minder, der fylder os med varme og glæde,« siger hun.

Maryfonden, som blev stiftet i forbindelse med Mary og Frederiks bryllup i 2004, har blandt andet til formål at sætte fokus social isolation.

Efter Kronprinsessse Marys mors død giftede Marys far, John Dalgleish Donaldson, sig på ny med den britiske kriminalforfatter Susan Elizabeth Horwood.

Hun blev stedmor for Mary og hendes tre søskende.