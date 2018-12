Til april næste år vil den japanske kronprinsesse Masako officielt blive kejserinde. Men få måneder inden kroningen fortæller hun, at hun er usikker på, hvor meget hun kan bidrage med på grund af sin sygdom.

»Når jeg tænker på den kommende tid, føler jeg mig usikker på, hvor hjælpsom jeg kan være. Jeg vil gerne dedikere mig selv til at støtte kronprinsen og gøre en indsats for folkets lykke, fortæller kronprinsessen ifølge CNN.

Kronprinsesse Masako har ofte holdt sig ude af rampelyset, efter hun helt tilbage i 2004 blev sygemeldt med diagnosen 'tilpasningsvanskeligheder'. En diagnose, som sidenhen er blevet beskrevet som en form for depression eller stress.

Men i forbindelse med sin 55-års fødselsdag fastslår hun nu, at hun som kejserinde vil bidrage så meget, som sygdommen tillader det.

Kronprins Naruhito og kronprinsesse Masako blev gift tilbage i 1993. Foto: KIMIMASA MAYAMA Vis mere Kronprins Naruhito og kronprinsesse Masako blev gift tilbage i 1993. Foto: KIMIMASA MAYAMA

»Jeg vil gerne fortsætte bestræbelserne på at forbedre mit helbred og dedikere mig til offentlige opgaver så meget, som jeg kan,« siger hun.

Den japanske kronprinsesse blev gift med kronprins Naruhito tilbage i 1993, hvor hun efterlod sig en lovende karriere som diplomat for at blive en del af den royale familie.

Efterfølgende har hun haft svært ved at tilpasse sig det langt mere konservative liv, og de første problemer med helbredet skulle angiveligt have opstået tilbage i 2001, efter hun fødte datteren Toshi.

Her følte hun nemlig et enormt pres for at få en søn, så hun kunne sikre tronarvingen. I Japan er det nemlig kun drenge, der kan være tronarving i en japansk kejserfamilie. I 2006 blev arven dog sikret, da kronprinsens lillebror, prins Akishino, og hustruen Kiko fik en søn.

Kronprinsparret var på besøg i Japan tilbage i 2017 i anledning af 150 året for de diplomatiske forbindelser mellem de to lande. Det skete ved en gallamiddag, hvor den japanske kronprinsesse Masako deltog i en af sine sjældne offentlige fremtrædener. Foto: Henning Bagger Vis mere Kronprinsparret var på besøg i Japan tilbage i 2017 i anledning af 150 året for de diplomatiske forbindelser mellem de to lande. Det skete ved en gallamiddag, hvor den japanske kronprinsesse Masako deltog i en af sine sjældne offentlige fremtrædener. Foto: Henning Bagger

Til april vil Masako dog igen mærke et pres, når hun tiltræder som kejserinde af Japan.

Den nuværende kejser Akihito abdicerer nemlig. Det er ellers ikke normal procedure i landet, og kejseren er den første i mere end 200 år, der trækker sig, skriver CNN.

Den 84-årige kejser Akihito menes at træde tilbage som følge af sin høje alder og det arbejdspres, der følger med.

Tilbage i oktober 2017 var Kronprins Frederik og kronprinsesse Mary på besøg i Japan, hvor de besøgte Masako og hendes mand. Det kan du læse mere om her.