Det kan få alvorlige konsekvenser for kronprinsens ven - erhvervsmanden Peter Warnøe – at han har taget ulovlige aktionærlån i sit private holdingselskab.

Peter Warnøe er indtil videre ’blot’ blevet politianmeldt, men det er en alvorlig sag, der formentlig kan ende med at koste ham en betinget fængselsdom, vurderer to eksperter over for B.T.

Professor i økonomi ved Aalborg Universitet Anders Drejer kalder sagen spektakulær:

»Det er rigtig mange penge. Og vi straffer jo økonomisk kriminalitet relativt hårdt i det her land. Og i denne størrelsesorden er det jo spektakulært,« siger han og vurderer, at det kan ende med en fængselsstraf.

Peter Warnøe er så tæt ven med kronprinsparret, at han har været til mange royale fester. Her ses han til de royale tvillingers barnedåb i 2011. Peter Warnøe ankom sammen med Rose Gad. Foto: Linda Kastrup Vis mere Peter Warnøe er så tæt ven med kronprinsparret, at han har været til mange royale fester. Her ses han til de royale tvillingers barnedåb i 2011. Peter Warnøe ankom sammen med Rose Gad. Foto: Linda Kastrup

Det var Dagbladet Børsen, der for nogle uger siden kunne beskrive, at den kendte it-millionær og iværksætter gentagne gange havde ’lånt’ penge i sit private holdingselskab Oyster Invest Aps.

Hele 14 gange siden 2009 har revisoren noteret i selskabets regnskaber, at der er påtaget ulovlige aktionærlån til samlet over 20 millioner kroner.

Peter Warnøe, der i 2016 solgte sin dyre villa på Taarbæk Strandvej til 65 millioner kroner til den nu afdøde milliardær Johan Schrøder, har angret og fortalt til Børsen, at han lånte pengene i ’desperation’, da han skulle bruge dem til at ’overleve på’.

Pengene skulle ifølge millionæren bruges til advokatregninger i en større retssag i Tyskland, hvor han har investeret i nogle ejendomme.

Det er der rigtig mange, der gør, hvis man lige mangler likviditet til at købe en sportsvogn eller et eller andet. Og det er jo selvfølgelig dybt problematisk, for staten skal jo have sin del først Professor i økonomi Anders Drejer om ulovlige aktionærlån

Men uanset forklaring, så går den slags ikke, lyder det fra Anders Drejer:

»Nej, så skulle han have sparet nogle penge op. Hvis jeg skal bruge penge til en taxi eller lignende, så må jeg jo også spare op. Dem skal jeg da ikke låne af staten,« siger han og forklarer, at Peter Warnøe egentlig har lånt ’statens’ penge, da de penge, han har taget, var nogle, der blandt andet skulle bruges til at betale virksomhedens skat.

»Det er der rigtig mange, der gør, hvis man lige mangler likviditet til at købe en sportsvogn eller et eller andet. Og det er jo selvfølgelig dybt problematisk, for staten skal jo have sin del først. Og så kan man disponere med resten bagefter. Det er sådan en social kontrakt, vi har med hinanden i det her land,« forklarer han.

Peter Warnøe har selv forklaret Børsen, at det var ’en forfærdelig dyr måde at låne penge på’, og han har forklaret, at han gerne vil rydde op i rodet.

Peter Warnøe, som vi kender ham fra Løvens Hule. Foto: Søren Bidstrup Vis mere Peter Warnøe, som vi kender ham fra Løvens Hule. Foto: Søren Bidstrup

Men selv om han rydder op nu, slipper han næppe for konsekvenser.

Erhvervsstyrelsen har nemlig politianmeldt ham, og i en sag om 20 millioner kroner vil der formentlig også blive rejst en sigtelse, vurderer advokat Morten Bjerregaard, der er ekspert i konkurser og strafferet.

Ifølge Morten Bjerregaard vil det – såfremt det kommer til en retssag – være en formildende omstændighed, at Peter Warnøe og hans revisor har oplyst om de ulovlige lån i hans regnskaber.

Desuden vil det være formildende, hvis det er Warnøes første overtrædelse af den art, samt det faktum, at han har ’lånt’ pengene fra et selskab, han selv ejer.

Peter Warnøe Peter Warnøe blev it-millionær i 1990'erne, da han solgte hardwareforhandleren Complet Data. Under finanskrisen i 2008 var han dog tæt på at gå konkurs, men klarede sig lige. I de senere år har han blandt andet tjent penge gennem venturefonden Nordic Eye, som han driver sammen med millionæren Lars Tvede.

»Det er helt klart en formildende omstændighed, at det er blevet oplyst i regnskabet, for så gør man opmærksom på sin egen forpligtelse,« siger han og tilføjer, at Warnøe dog næppe slipper for en fængselsstraf – om end det nok formentlig vil blive en betinget en af slagsen.

»Min vurdering er, at hvis Warnøe bliver dømt for ulovlige ejerlån, vil det ende med en betinget fængselsstraf udmålt i måneder, da han ikke har taget penge fra andre, og det er oplyst klart i regnskabet,« siger han.

Sagen har allerede haft konsekvenser for Peter Warnøe, der har trukket sig som investor fra tv-programmet 'Løvens Hule'.

Peter Warnøe er desuden kendt for gennem mange år at have været nær ven med kronprins Frederik. Men ender sagen med en betinget fængselsdom, kan venskabet blive sendt til tælling.

I 2016 solgte Peter Warnøe sin dyre villa på Taarbæk Strandvej 24 for 65 millioner kroner. Alligevel havde han brug for at låne penge fra sit firma. Foto: Claus Bech Vis mere I 2016 solgte Peter Warnøe sin dyre villa på Taarbæk Strandvej 24 for 65 millioner kroner. Alligevel havde han brug for at låne penge fra sit firma. Foto: Claus Bech

Det har forfatter og kongehusekspert Søren Jakobsen tidligere fortalt til B.T.:

»Det betyder, at han nok vil blive smidt ud i kulden. For du kan ikke have erhvervsfolk med så flosset et ry tæt på Kronprinsen,« har han forklaret.

Han henviste til sagen om blandt andre Rigmor Zobel, der tidligere var nær ven med kronprinsparret, men som røg ud i kulden efter en bøde for besiddelse af kokain.

B.T. har været i kontakt med Peter Warnøe, der dog havde så travlt, at han ikke havde tid til at svare på spørgsmål. Da vi ringede senere, som aftalt, tog han ikke telefonen.