Det fløj rundt med beskyldninger om ulovligheder og politianmeldelser for bedrageri og skattesvig, da kronprins Frederiks gode ven, rigmanden Peter Warnøe, sidste år røg ud i en spektakulær sag om ulovlige aktionærlån.

Det førte til en opsigtsvækkende kamp med en anden rigmand, dansk-schweiziske Lars Tvede, der samtidig var hans forretningspartner. Men nu har sagen taget en overraskende drejning.

Efter at have raset mod hinanden i et år er Warnøe og Tvede tilsyneladende nået til enighed i sagen, hvilket har resulteret i et forlig.

Og det glæder Peter Warnøe:

Peter Warnøe er så tæt ven med kronprinsparret, at han har været til mange royale fester. Her ses han til de royale tvillingers barnedåb i 2011. Peter Warnøe ankom sammen med Rose Gad. Foto: Linda Kastrup Vis mere Peter Warnøe er så tæt ven med kronprinsparret, at han har været til mange royale fester. Her ses han til de royale tvillingers barnedåb i 2011. Peter Warnøe ankom sammen med Rose Gad. Foto: Linda Kastrup

»Jeg er rigtig glad for, at sagen er afsluttet, og at vi har lavet en god aftale,« skriver den tidligere milliardær, der i årevis har været en af Kronprinsens nærmeste venner, i en sms til B.T.

Det sidste år har dog ikke været sjovt:

»Det er jo naturligvis ikke rart at have sådan en sag kørende«, tilføjer han.

Forliget betyder blandt andet, at Warnøe ikke behøver at frygte for at skulle en tur i retten, hvilket i sidste ende måske kunne have kostet ham en betinget fængselsstraf, har en ekspert tidligere vurderet for B.T.

For med forliget er de to mænd, der mødtes tilfældigt i en lille bugt på Mallorca i 2010 og siden blev både gode venner og forretningspartnere, blevet enige om at tilbagetrække alle rets- og voldgiftssager, anmeldelser og klagesager

Det fremgår af pressemeddelelsen, som Peter Warnøe har lagt op på sin facebook side.

Her står der også, at ‘Lars Tvede udtræder som partner og kapitalejer i Nordic Eye Management og partnerselskabet, men at han beholder sin ejerandel i Nordic Eye via det fællesejede Nordic Eye Invest, ligesom han fortsat oppebærer carry for sit arbejde som co-founder.’

De to rigmænd gik til åbent angreb på hinanden, efter at Børsen i efteråret 2019 afslørede, at Peter Warnøe havde taget ulovlige aktionærlån på over 20 millioner kroner i sit private holdingselskab Oyster Invest Aps.

I 2016 solgte Peter Warnøe sin dyre villa på Taarbæk Strandvej 24 for 65 millioner kroner. Alligevel havde han brug for at låne penge fra sit firma, har han forklaret. Foto: Claus Bech Vis mere I 2016 solgte Peter Warnøe sin dyre villa på Taarbæk Strandvej 24 for 65 millioner kroner. Alligevel havde han brug for at låne penge fra sit firma, har han forklaret. Foto: Claus Bech

Oysert Invest er medejer af venturefonden Nordic Eye, som Warnøe stiftede med Lars Tvede tilbage i 2016.

Peter Warnøe, der i 2016 solgte sin dyre villa på Taarbæk Strandvej til 65 millioner kroner, forklarede dengang overfor Børsen, at han lånte pengene i ’desperation’, da han skulle bruge dem til at ’overleve på’.

Pengene skulle ifølge millionæren bruges til advokatregninger i en større retssag i Tyskland, hvor han har investeret i nogle ejendomme.

Sagen blev dog værre, da der pludseligt dukkede regninger op, der angiveligt antydede, at Warnøe lod Nordic Eye betale for private hotelophold og restaurationsbesøg, herunder datterens fødselsdagsmiddag på Tisvilde Kro.

Lars Tvede, der her ses med sin kone Pernille Vermund, har ikke været begejstret for at være blevet draget ind i sagen om Peter Warnøes ulovlige aktionærlån. Foto: Nils Meilvang Vis mere Lars Tvede, der her ses med sin kone Pernille Vermund, har ikke været begejstret for at være blevet draget ind i sagen om Peter Warnøes ulovlige aktionærlån. Foto: Nils Meilvang

Lars Tvede blev mildest talt rasende, da han hørte om de ulovlige aktionærlån og endte med at melde Warnøe til politiet for bedrageri og skattesvig.

Derefter opstod en masse ballade, hvor Warnøe først tog orlov fra sit job som direktør for venturefonden. Dernæst beskyldte han Tvede for at ‘stjæle’ Nordic Eye fra ham.Tvede svarede igen ved at fyre Warnøe fra et andet ‘Nordic Eye’-selskab.

Men nu har de to kamphaner altså sluttet frem. I hvert fald på papiret. Tilbage står spørgsmålet: Er de blevet gode venner igen? Warnøe er fåmælt om forholdet til Tvede efter forliget:

»Det er ok,« skriver han.