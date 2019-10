Marius Borg Høibys mor blev forelsket i en kronprins, og nu er han pludselig en del af den royale familie i Norge.

Og det er ikke altid nemt for dem, som han omgås. Det fortæller hans kæreste på den røde løber.

Den norske kronprinsesse Mette Marits søn var mødt op til premieren på Hollywood-filmen 'Maleficent', og her fortalte hans kæreste, Juliane Snekkestad, om, hvordan det var pludselig at være i offentlighedens søgelys, fordi hendes kæreste er en del af kongehuset.

Hun forklarede de fremmødte journalister, at det har sine fordele, men også ulemper, skriver norske VG.

Arkivfoto. Her ses Marius Borg Høiby sammen med sin mor Mette Marit på sin højre side. Billedet er taget i 2016. EPA/VEGARD WIVESTAD GROTT NORWAY OUT Foto: VEGARD WIVESTAD GROTT Vis mere Arkivfoto. Her ses Marius Borg Høiby sammen med sin mor Mette Marit på sin højre side. Billedet er taget i 2016. EPA/VEGARD WIVESTAD GROTT NORWAY OUT Foto: VEGARD WIVESTAD GROTT

»Det er jo frustrerende, når man er nyforelsket. Alt er nyt, man kender ikke hinanden så godt og så skal alle komme med deres holdninger om det.« siger hun og uddyber:

»Der var meget, som blev skrevet, som ikke var sandt, og så må man ligesom håndtere det.«

Snekkestad arbejder som model, og hun fortalte, at det også er rart at blive set som én, der er mere end bare Marius' kæreste. Hun havde en mindre rolle i den store Hollywood-produktion.

Angiveligt skulle parret have fundet sammen inden jul 2017, og de er nu flyttet sammen i London, hvor Snekkestad arbejder som modelm skriver norske Se og Hør.

Da de to fandt sammen, var der stor debat i Norge.

Juliane Snekkestad er blandt andet kendt for at have arbejdet som Playboy-model, men dog ikke fuldt afklædt.

Hun fortalte gladeligt om dele af sit liv ved den norske premiere og kunne blandt andet afsløre, at hun havde været så heldig at møde Angelina Jolie, som er hovedrollen i den nye film

Marius Borg Høiby holdt sig dog mere tilbage og meldte ud, at han ikke ville sige så meget.