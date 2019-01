Kronprinsparret er ofte blevet sat i forbindelse med god stil, og derfor øjnede solbrillefirmaet Christopher Cloos også en mulighed, da Danmarks kommende regent bar deres briller i foråret.

De brugte et billede af en glad kronprins som reklame på Facebook.

Men det må man ikke, og Kronprinsen havde ikke valgt at deltage i solbrillefirmaets reklame.

»Den kongelige familie deltager ikke i firmaers markedsføring af produkter, og vi har ikke haft kendskab til det omtalte opslag,« udtaler kongehusets kommunikationsafdeling.

Solbrillefirmaet Christopher Cloos lagde 3. juni 2018 et bilelde af kronprinsen på deres facebook-side, uden samtykke fra kongehuset. Foto: Facebook

Historiker og kongehusekspert Lars Hovbakke Sørensen forklarer, at der er god grund til, kongehuset holder sig væk fra at promovere produkter.

»Kongefamilien skal være et samlingspunkt for hele nationen, og det kan man ikke være, hvis man samtidig gør reklame for enkelte virksomheder,« siger han og fortsætter:

»Så vil man signalere, at man har mere med nogle at gøre end med andre. Man skal som kongelig ikke holde med nogle bestemte - hverken økonomisk eller politisk.«

Billedet af Kronprinsen blev lagt på Facebook 3. juni 2018.

Solbrillefirmaet Christopher Cloos har ikke svaret på gentagne henvendelser fra B.T.

Derfor kan det heller ikke bekræftes, hvem der har taget billedet, som firmaet anvender.

Billedet stammer fra et arrangement, som blev holdt af Red Barnet, som kronprins Frederik er protektor for.

Inden billedet af kronprinsen blev delt 3. juni 2018, havde firmaet sørget for, at Red Barnets-logo var fjernet fra Kronprinsens røde poloshirt.

Opslaget blev fjernet fra deres Facebook-side 22. januar i år, efter B.T. havde forsøgt at tage fat i dem.

Foruden at kongehuset skal være samlingspunkt for hele nationen, kan kommercielle interesser også medføre spørgsmål.

»Hvis der lige pludselig fra den ene dag til den anden er en kongelig, som laver reklame for en virksomhed, så vil der opstå spekulationer om, hvorvidt de har fået penge for det,« forklarer Lars Hovbakke Sørensen.

Opslaget blev lagt på Facebook for over et halvt år siden, men opslag sociale medier kan have lang levetid.

I forbindelse med en konkurrence i januar, hvor der blev udlovet Christopher Cloos-solbriller som præmie, florerede kronprinse-opslaget endnu en gang på Facebook.

Kongefamilien har en del at miste, hvis de en dag kastede sig ind i kommercielle samarbejder med forretninger i større stil.

»Hvis kongehuset stiller op i reklamesammenhænge, kan både politikeres og folkets tillid til kongehuset falde,« siger Lars Hovbakke Sørensen og uddyber:

»Men selvfølgelig kun, hvis det sker gentagne gange over længere tid.«

Prins Nikolai blev også ansigt i et reklamestunt, men i hans tilfælde var hans far angiveligt vidende om det. Foto: Jens Nørgaard Larsen

I december måned blev prins Nikolai involveret i en sag i forbindelse med leasing af en Renault-bil fra firmaet Sixt.

Her gav kongehusets kommunikationsafdeling en officiel undskyldning, da prins Nikolai ikke skulle have været sat i forbindelse med udlejningsfirmaet.

Ifølge Se og Hør var det dog prins Joachim, som havde indgået aftalen.

Sixt fjernede efterfølgende pressemeddelelsen fra nettet.