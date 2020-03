I Danmark er det særligt, når man har hilst på de kongelige, men i disse dage er der ingen, som giver hånd til hinanden, nu corona-pandemien har ramt landet.

Derfor må man finde på nye måder at omgåes hinanden, og kronprins Frederik har ligesom mange andre taget internettet og dets mange fordele i brug under karantænen.

Det kunne man se fredag, hvor kongehuset lagde et billede op, som Kronprinsens ældste søn, prins Christian, havde taget.

Her sidder Kronprinsen foran computerskærmen, hvor han 'mødte' nogle af de mere end 11.500 frivillige, som har meldt sig til at hjælpe udsatte.

Vis dette opslag på Instagram Jeg har i dag gennem FaceTime været på besøg hos Røde Kors, der har etableret et væsentligt beredskab for at hjælpe danskere, der er berørt af corona. Enten fordi de har spørgsmål eller har brug for hjælp til at handle, hente pakker eller medicin på apoteket. Jeg har mødt de frivillige, der i et callcenter besvarer og hjælper folk, der har spørgsmål om corona. Jeg har også mødt frivillige, der i et hjælpecenter sørger for at få matchet folk, der gerne vil hjælpe andre, der har brug for hjælp. Som dansker er jeg stolt over det store samfundssind, der udvises for tiden. Over 11.500 har meldt sig som frivillige hos Røde Kors. Så hvis man har brug for hjælp og ikke selv kan komme ud, er der hjælp at hente. Røde Kors hjælper, så vi fortsat kan passe på hinanden ved at blive hjemme, men uden at miste kontakten til hinanden. Det er også grunden til, at jeg i dag ikke har besøgt Røde Kors fysisk, men digitalt. #sammenhverforsig Fotos af H.K.H. Prins Christian og Jacob Dall, Røde Kors©️ Et opslag delt af DET DANSKE KONGEHUS (@detdanskekongehus) den 20. Mar, 2020 kl. 8.09 PDT

Det er Røde Kors, der har kastet sig over at starte en service for folk, som er påvirket af coronaen på en måde, så de mangler hjælp, og Kronprinsens møde gjorde indtryk på ham.

'Jeg har mødt de frivillige, der i et callcenter besvarer og hjælper folk, der har spørgsmål om corona. Jeg har også mødt frivillige, der i et hjælpecenter sørger for at få matchet folk, der gerne vil hjælpe andre, der har brug for hjælp,' lyder det i opslaget på Instagram. Det fortsætter:

'Som dansker er jeg stolt over det store samfundssind, der udvises for tiden. Over 11.500 har meldt sig som frivillige hos Røde Kors.'

Kronprins Frederik opfordrer desuden folk til at tage kontakt til Røde Kors, hvis de ikke får den hjælp, de har brug for under corona-krisen.

Det er naturligt nok, at Kronprinsen sætter fokus på Røde Kors' nye projekt, for udover at føle stolthed er han også protektor for dem.

Han overtog protektionen fra sin far, prins Henrik, da faren gik bort.

Kronrprinsens opslag om det frivillige arbejde er ikke det første, Danmark hører til kongehuset under corona-situationen.

Onsdag talte Dronningen nemlig direkte til hele nationen, efter statsminister Mette Frederiksen havde holdt pressemøde. Dronning Margrethe opfordrede folk til at følge de råd og regler, der bliver givet af myndighederne, som man kan se i videoen over denne artikel.