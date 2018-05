I videoen kan du se en stribe nedslag i kronprins Frederiks liv.

Gennem to år sidst i 1990'erne dannede sangerinden Maria Montell par med kronprins Frederik.

Det har gjort stort indtryk på hende - og gør det den dag i dag. I denne uges udgave af ugebladet Alt for Damerne skriver hun sammen med ti andre kendte danskere et personligt brev til kronprinsen i anledning af hans 50 års-fødselsdag.

'Jeg er rigtig glad for at have lært dig at kende, og jeg kan kun sige, at du er et af de bedste mennesker, jeg har kendt i mit liv. Og så er du vores kommende konge! Det er jeg glad for og stolt over. Frederik, du er SÅ meget dig selv, og jeg kan se nu, at du med alderen virkelig tør være og stå ved, hvem du er. Det klæder dig at blive ældre, og det klæder dig at have en stor familie og den smukkeste hustru,' skriver hun blandt andet i brevet.

Her får hun også plads til en anekdote om en søndag, hvor de to kørte en tur på Strandvejen til tonerne af 'Sikken dejlig dag, det er i dag' med Stig Møller. En køretur, hvor de glemte alt om tid og sted og bare nød nuet.

Kronprins Frederik og Maria Montell til bryllup med Christian Levin og Camilla Eugen-Olsen i 1997. Foto: KELD NAVNTOFT Kronprins Frederik og Maria Montell til bryllup med Christian Levin og Camilla Eugen-Olsen i 1997. Foto: KELD NAVNTOFT

Dengang i 1990'erne blev der spekuleret i, om Maria Montell en dag ville blive dronning. De to mødtes i 1996, da hun var ved at slå igennem med albummet 'Svært at være gudinde'. Medieopmærksomheden var voldsom.

»Jeg møder Frederik, og vi bliver kærester…og det var nok to lidt for store ting på én gang. Jeg turnerede på det tidspunkt rundt i verden med mit band, og jeg havde slet ikke tid og ro til at finde ud af, hvad det hele egentlig var for noget imellem os. Men sådan blev det bare,« har Maria Montell tidligere udtalt i et interview med magasinet Liv.

Maria Montell og kronprins Frederik er dog fortsat venner. Montell er i dag gift med skuespilleren og filminstruktøren Tomas Villum Jensen, som hun har tre børn med.

BT forsøger at få en uddybende kommentar fra Maria Montell.