Det var en dybt taknemmelig kronprins Frederik, der mandag aften krydsede målstregen på Frederiksberg Allé. Forinden havde han side om side med tusindvis af danskere løbet Royal Run, der var arrangeret til ære for hans 50-års fødselsdag nu på lørdag.

Kort efter målstregen var krydset, og den kongelige pust var kommet tilbage, fangede BT en storsmilende kronprins og spurgte ham, hvad der i løbet af dagen havde gjort størst indtryk på ham:

»Jeg tror, den største glæde har været at se og være sammen med så mange glade og positive mennesker. Det har virkelig betydet meget, at der er så mange, der har støttet op, og hvad enten man har mandet sig op til en 1,6'er (en af løbsdistancerne, red.) eller en 10-kilometer, så er det bare så fedt at se alle herude. Det har gjort stort indtryk på mig,« sagde kronprinsen, der samtidig indrømmede, at de kongelige ben var en anelse trætte.



»Ja, der er lidt sten i benene nu,« lød det ærligt fra den snarlige fødselar.

En lettere træt kronprins Frederik i mål efter at have løbet Royal Run.

Løb fem løb

Kronprinsen havde da også uden tvivl haft det hårdeste løbeprogram blandt samtlige tilmeldte til Royal Run. Danmarks kommende konge stod nemlig på deltagerlisten i alle fem byer, der var udvalgt til at lægge asfalt til det royale arrangement, der 2. pinsedag havde samlet flere end 70.500 løbeglade danskere.

Kronprinsens første udfordring, og dér hvor han snørede sine løbesko for første gang, var i Nordjyllands hovedstad, Aalborg. Her løb kronprinsen fra morgenstunden ‘one mile’, som er en distance på 1,609 kilometer. Samme længde løb han i Aarhus, Esbjerg og Odense, inden han satte kronen på værket og tilbagelagde 10 flotte kilometer gennem et solbeskinnet og festklædt København. En rute, der i øvrigt lagde vejen forbi Amalienborg, hvor kronprinsen gjorde et lille hold for at vinke til sin mor, dronning Margrethe, der stolt stod og vinkede fra balkonen.

I alle byer var der lavet et overordnet tema, som afspejlede en vigtig periode i kronprinsens liv. I Aalborg var temaet barndommen, hvorfor Frederik løb de 1,609 kilometer omgivet af børn. I Aarhus var temaet studentertiden, imens man i Esbjerg havde fokuseret på Frederiks soldatertid. En skelsættende periode i kronprinsens liv, som på smuk vis blev illustreret ved, at Frederik side om side løb med flere end 300 veteraner, der alle - af respekt for den kommende konge og hans bedrifter inden for Forsvaret - holdt sig bag Kronprinsen under hele ruten.



I Odense var temaet OL, hvilket skulle symbolisere kronprinsens medlemskab i den Internationale Olympiske Komité, og i København var der sat fokus på Frederiks fremtid og hans rolle som Danmarks kommende konge.

Massiv opbakning

Hele vejen fra Nordjylland til hovedstaden blev Frederik mødt af hujende tilråb og brede smil fra de mange tusind danskere, der havde stillet sig op langs ruten for at fejre kronprinsen, der beredvilligt kvitterede med kongelige high fives til de, der rakte hånden ud, når han løb forbi.

Masser af udklædte løbere var med til at fejre Kronprins Frederik under "Royal Run". Her fire friske kvinder fra København.

Søndag eftermiddag var der dog en kort overgang bange anelser om, hvorvidt kronprinsen overhovedet var i stand til at løbe Royal Run. I en video på Facebook meddelte Frederik selv, at han dagen før døjede med rygproblemer, hvorfor man ikke skulle regne med, at der fra hans side ville blive sat nye rekorder.

Over for BT uddybede kongehuset senere søndag aften, at skavankerne var opstået som følge af en løfteskade, men at Kronprinsen var blevet tilset af en professionel, og at de i alt 16,436 kilometer, der ventede ham ude på ruten ikke burde være et problem. Og lad os med det samme bare slå én ting fast: Danmarks kommende konge er ikke frømand for ingenting. Ryggen holdt. Selvfølgelig. Og selvom den og resten af Frederiks kongelige korpus på lørdag fylder 50, ser den ud til at have mange gode år i sig endnu.

Hele fem løb skulle kronprins Frederik løbe under Royal Run, som er en hyldest i forbindelse med hans 50-års fødselsdag den 26. maj 2018. Her er han ude på ruten i Aarhus.