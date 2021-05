For en uge siden stoppede Kristoffer Eriksen som chefredaktør på Ekstra Bladet.

Han kommer dog ikke til at rende jobcenteret på dørene, for han har allerede fremtiden på plads. Han bliver således journalistisk chefredaktør på Mads Brüggers nystartede medie, Frihedsbrevet.

En nyhed han selv deler på Twitter.

Dermed slår de to – Eriksen og Brügger – pjalterne sammen igen, efter de også arbejdede side om side på radiostationen 24syv.

Det er to uger siden, at Mads Brügger annoncerede Frihedsbrevet og Mediehuset Friheden.

Her lagde han over for MediaWatch vægt på vigtigheden af, at mediet ikke modtager statslig støtte.

»Mediers troværdighed er meget på spil i de her år. Og det samme er spørgsmålet om forbindelse mellem stat og medier. Jeg synes, et af de mest uhyggelige øjeblikke var under den første nedlukning, da kulturministeriet beordrede DR og TV 2 at sende alle medarbejdere hjem, og som viste sig at være en ulovlig instruks,« sagde han.

Kristoffer Eriksens afsked med Ekstra Bladet kom samme dag, som mediet offentliggjorde, at Henrik Qvortrup fra 1. juli bliver ansvarshavende chefredaktør på Ekstra Bladet.