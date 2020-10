Der er en helt særlig grund til, at 'The Hills'-stjernen Kristin Cavallari droppede sit realityshow 'Very Cavallari', som hun havde sammen med sin eksmand Jay Cutler.

Den 33-årige tv-stjerne fortalte mandag, da hun blev interviewet af Kelly Clarkson, at det skyldtes, at hun ikke ønskede, at hendes tre børn skulle se skilsmissen fra Jay Cutler på tv.

Det ville have givet hende angst, fortæller hun i 'The Kelly Clarkson Show'.

»Det var en hård beslutning. Det var dog den rigtige beslutning,« fortæller Kristin Cavallari.

Kristin Cavallari og Jay Cutler. Foto: Jason Kempin Vis mere Kristin Cavallari og Jay Cutler. Foto: Jason Kempin

Hun forklarede derefter, at meget ændrede sig, da hun fik sine tre børn, selv om hun er fra reality-verdenen.

»Jeg har altid holdt noget af mit liv privat på en måde og holdt kameraerne i en armslængde. Jeg ville ikke afsløre min skilsmisse på tv, og at mine børn skulle se det en dag. Så jeg besluttede at stoppe det.«

Kristin Cavallari blev skilt fra sin mand gennem syv år i foråret. Parret meddelte i april, at de gik fra hinanden.

Sammen har de tre børn; Camden på otte år, Jaxon på seks år og datteren Saylor på fire år.