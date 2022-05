Herlufsholm trækker i disse dage mange negative overskrifter, efter TV 2 i en dokumentar har afsløret en grufuld og barsk side af den elitære kostskole.

Forud for 'Herlufsholms hemmeligheder' har TV 2 været i kontakt med omtrent 50 af skolens tidligere elever. Mange af dem kan fortælle voldsomme historier om et miljø, hvor børn og unge igennem årtier er blevet ydmyget, mobbet og udsat for både vold og seksuelle krænkelser.

Kunstneren Kristian von Hornsleth har selv været gymnasieelev på den omdiskuterede skole i starten af 1980erne. Hans oplevelse af skolemiljøet er dog slet ikke, som det skildres i dokumentaren.

»Jeg tænkte, der er nogle ting, de lige skal rettes op på, (da han så dokumentaren, red.) men jeg genkender det ikke rigtigt,« fortæller han i B.T.s podcast 'Det, vi taler om'.

Herlufsholm Skole og Gods fotograferet med drone. Foto: Mads Claus Rasmussen

Han vedkender dog, at der – også dengang – var drillerier. Såkaldte pranks. Eksempelvis med senge, der blev væltet.

Allerede i hans første uge på skolen oplevede Kristian von Hornsleth da også at blive smidt i åen. For ham var det dog en god ting.

»Jeg ville gerne have, at de store annekterede mig ind i deres gruppe, og hvis man ikke blev smidt i åen, var man ikke rigtig inde i gruppen,« forklarer han.

Ligeledes har han prøvet at ligge ved siden af folk i sovesalen, der blev »holdt nede og smurt ind i grøn ost eller fik hældt vand ud over deres senge« – men selvom der, ifølge ham, var »grove jokes« rettet mod hinanden, så var det aldrig hverken ondskabsfuldt eller sadistisk.

Derfor kom det også bag på ham, da han så, hvordan skolens miljø portrætteres i 'Herlufsholms hemmeligheder'.

»Jeg syntes, det var ærgerligt. Ud af de hundredvis af mennesker, jeg kender gennem systemet, tror jeg, de fleste vil sige, de har haft et godt kostskoleliv. En sjov periode, hvor man er med i en eller anden mærkelig fortælling,« fortæller han og sammenligner det med at »være på lejrskole tre år i træk«.

Han forklarer desuden, at det på et sted som Herlufshom er vigtigt, at man har »ja-hatten på«.

»Man skal have en positiv indstilling til det der system. Hvis der er nogle, der skubber til dig eller laver sjov med dig, skal du ikke sige 'jeg ringer hjem til min mor'. Det er en del af systemet og traditionerne,« fortæller Kristian von Hornsleth og understreger dog, at »det, der skete i dokumentaren, er latterligt«.

Selv har han da også en datter, der lige nu går i niende klasse på Herlufsholm. Hun har, ifølge kunstneren, ikke oplevet noget af det, man ser i TV 2-dokumentaren.

»Der har altid været et par ekstreme sager her og der, men masser af børn har haft en fed uddannelse og en god tid. Jeg tror bare, det er meget vigtigt, vi hele tiden holder fast i: Det er modbydelige lortesager, men det er få, få, få sager i en fuldstændig fantastisk 500 år gammel tradition,« lyder det fra Kristian Von Hornsleth.