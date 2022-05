Det var slet ikke så slemt at gå på den skandaleramte kostskole, som kunstneren udlagde det til Se og Hør tilbage i 2015.

Det fortæller han i P1-programmet 'P1 Debat', og til B.T. vedkender han sig over telefonen, at det var en »åndssvag prank«.

Kunstneren kunne til Se og Hør fortælle, at han havde oplevet alt fra gruppeonani og vold mod unge drenge, men det var altså ikke sandheden, erkender han i dag.

»Der var en, der ringede fra Se og Hør og spurgte, hvad prins Nikolai kunne forvente på skolen. Så kunne jeg ikke dy mig. Jeg fortalte om alt muligt, jeg havde set i film med gruppeonani og stoffer. Jeg sagde, at jeg godt kunne lide det, men at det måske ikke var noget for ham,« indrømmer Kristian von Hornsleth nu overfor B.T.

Ifølge Kristian von Hornsleth handlede løgnen for ham om at se, hvor langt han kunne tage den, før journalisterne forsøgte at undersøge hans påstande.

»Det var for at skræmme hr. og fru Danmark. I dagens lys er det tydeligt uheldigt. Jeg beklager det i dagens lys. Men jeg fortryder det ikke.«

Kristian von Hornsleths egen datter er i dag elev på Herlufsholm, og det har han ingen betænkligheder ved.

»Min datter elsker at være der. Der er nogle få idioter, men det, der vises i dokumentaren, er jo helt vildt. Vi har kastet hinanden i vandet, men intet i den stil, som man ser der.«

Han erkender, at skolen måske ikke er for alle, men slår fast, at han havde en god tid på skolen.

»Man skal være hårdhudet for at gå der, og det er ikke for alle. Selvfølgelig var vi oppe og slås, men det var ikke voldeligt, som vi ser i dokumentaren.«