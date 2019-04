»Er du blevet syg?«

En kollega stoppede TV 2-værten Kristian Ring-Hansen Holt på gangen for nylig. Kollegaen havde bemærket, at Kristians udseende havde ændret sig markant og var blevet bekymret.

Men nej, Kristian Ring-Hansen Holt er ikke blevet syg.

»Snarere tværtimod,« siger den kendte morgenvært på TV 2 og TV 2 News til B.T.

Arkivfoto. Kristian Ring Hansen Holt i TV 2 News' studie. Foto: Jeppe Michael Jensen Vis mere Arkivfoto. Kristian Ring Hansen Holt i TV 2 News' studie. Foto: Jeppe Michael Jensen

Omkring juletid besluttede 47-årige Kristian Ring-Hansen Holt, at det var på tide at komme ned i vægt.

Blot otte uger senere er resultaterne til at mærke - og se.

Kristian Ring-Hansen Holt har tabt 10 kilo og 20 centimeter om livet.

»Det betyder, at hele min garderobe her i TV 2's nyhedsstudie skal skiftes ud. Jeg kan simpelthen ikke passe bukserne mere,« siger han og griner.

Efter eget udsagn er Kristian Ring-Hansen Holt slet ikke til 'mirakelkure' eller at lægge sit liv fuldstændig om for at tabe de overflødige kilo.

Men hvordan har du så båret dig ad?

»Jeg er oprigtigt overrasket over, hvor lidt der skulle til,« siger Kristian Ring-Hansen Holt.

Han har sat sin træning i system, så der nu er to gange træning om ugen på kalenderen.

Et par gange om ugen løber han fra hjemmet i Valby til TV 2's studie på Teglholmen.

»Jeg møder klokken 4, og har derfor vejene næsten helt for mig selv. Så jeg behøver heldigvis ikke tænke over, hvordan det ser ud,« siger Kristian Ring-Hansen Holt med et grin.

Derudover har den morgenfriske tv-vært ændret sine kostvaner en anelse.

»Jeg spiser en skive rugbrød om morgenen i stedet for lyst brød og tager en skyr om eftermiddagen. Det er virkelig små ændringer. Ellers havde jeg heller ikke kunnet holde det ud,« siger han.

Hvad har det betydet for dig i hverdagen, at du er blevet 10 kilo lettere?

»Jeg er blevet meget bedre til at fokusere på nuet i stedet for at være en masse forskellige steder på én gang. Det har betydet, at jeg er blevet et meget gladere menneske, simpelthen.«

Har du nået de mål, du satte dig, da du gik i gang?

»Nej, ikke helt. Der skal smides et par kilo mere og møbleres lidt om på, hvor de resterende sidder henne.«

Kristian Ring-Hansen Holt er fast makker med Miriam Zesler på TV 2's morgennyheder.