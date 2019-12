Danmark har fået et nyt powercouple i sangerinden Pernille Rosendahl og Venstres detroniserede næstformand, Kristian Jensen.

Og sjældent har en kærestenyhed givet så meget genlyd på sociale medier. På Twitter og Facebook har tusindvis af danskere undret sig, gjort sig muntre og ligefrem raset over parrets spirende kærlighed, og der er faktisk en god grund til de stærke reaktioner, siger eliteforsker Christoph Ellersgaard fra CBS.

'Grunden til, at vi måber over Kristian Jensen og Pernille Rosendahl, er, at de repræsenterer to modsatte fraktioner inden for eliterne. Hvor Rosendahl baserer sin position på kulturel kapital, er Jensen defineret ved sit fravær af denne. Og sådanne brobyggerpar er faktisk usædvanlige,' skriver han på Twitter.

Han uddyber over for B.T., hvorfor det falder folk så meget i øjnene, at 'rock'n'roll-pigen' er faldet for jakkesætsdrengen.

Sangerinde Pernille Rosendahl.

»Han er vokset op i Herning i foreningsvenstre, laver stadig gymnastik, har børn, bor stadig i Herning og er bankuddannet. Det emmer ikke ligefrem af sex,« lyder vurderingen fra Christoph Ellersgaard, der dog kan få øje på en enkelt grund til, at han netop af den grund kan appellere til den tidligere Swan Lee-forsanger.

»Han repræsenterer meget antitesen til Pernilles tidligere liv med rockstjerne-kærester. Han ligner ikke en, der skal ud og tage en masse stoffer og være vild, så hvis hun har haft brug for forandring, har hun fået det i ham,« siger han.

Kristian Jensen har været gift i 21 år og har tre store sønner.

Også for ham er det lidt af et spring at gå fra det bundsolide familieliv til at komme sammen med en vild sangerinde, der er en del af den københavnske kulturelite, siger eksperten.

»Han er jo blevet lidt en joke i kultureliten, efter han meldte ud, at han skulle høre Volbeat hele vejen hjem til Jylland, efter han stoppede som næstformand i Venstre. Volbeat er jo forbundet med håndboldhaller og andre ting, som ikke er så fancy,« siger Ellersgaard, som alt i alt giver dem rimelige chancer for at få forholdet til at fungere.

»De skal ind i hinandens miljøer, og hvis de er indstillede på at gøre det, skal det nok gå. For Pernille Rosendahl havde det været mere op ad bakke, hvis det var en fra Dansk Folkeparti eller Nye Borgerlige, hun havde fundet. For det havde været svært at sluge i det liberale kunstnermiljø,« siger han.

»For Kristian Jensen ville det også have været meget værre, hvis han havde fundet sig en mere samfundsomstyrtende punkkunstner. De har trods alt det til fælles, at de er en del af en relativt etableret elitegruppe, der også har flader, hvor de mødes allerede. Så store er forskellene trods alt heller ikke,« siger Ellersgaard.

Da B.T. tirsdag aften bragte nyheden om parret, affødte det knap 1.000 kommentarer på Facebook, hvor der blev givet udtryk for meget stærke holdninger til, at netop de to havde fundet sammen.