'X Factor'-vinder Kristian Kjærlund er klar på nye udfordringer.

Efter at den 23-årige sanger i foråret var under Thomas Blachmans beskyttende vinger, står han nu på egne ben, og torsdag aften var han således troppet op på den røde løber til årets Zulu Comedy Galla i Københavns Operahus.

Med en norsk ven under armen, trak han et spørgsmål fra B.T.s medbragte spørgsmål-krukke, og her lød udfordringen: 'Hvad skulle du have for at stille op i 'Gift ved første blik'?

Kristian Kjærlund, der var iklædt slangeskinds-jakkesæt, svarede overraskende:

»Øh..Jeg er ret nem at overtale. Der skal ikke så meget til. 20 'nuggets' tror jeg er nok.«

Han tilføjede, at han ikke følger med i DR's realityprogram, og at han nærmest ikke ved, hvad det går ud på.

»Jeg ved, det vil gå ad helvede til, men det kunne være meget sjovt. Jeg tror, jeg er typen, der tænker, at det lyder sjovt. Men jeg tror ikke, det vil holde.«

Så når de næste år skal caste nye deltagere, så er du klar?

»Ja hvorfor ikke. Hvis jeg ikke har andet at lave.«

På den røde løber blev Kristian Kjærlund også spurgt, om han helst ville vinde titlen som 'Årets komiker' eller være med i 'Den store bagedyst'.

Her lød svaret:

»Jeg ved, at jeg vil ryge direkte ud af 'Den store bagedyst', så det må være det første.«

Har du en komiker i dig?

»Næh.. En lillebitte tror jeg.«

Og så gik han videre ind i salen.

Kristian Kjærlund har denne sommer blandt andet optrådt på Smukfest med sit nye band. Her fortalte han, at han ikke har haft så meget kontakt med Thomas Blachman siden 'X Factor' stoppede. Det kan du læse mere om HER.