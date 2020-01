B.T. afslørede forholdet mellem Krisitan Jensen og Pernille Rosendahl i starten af december.

Og det er ingen hemmelighed, at det var et turbulent 2019 for folketingspolitikeren - både arbejdsmæssigt og privat.

Men selvom, der er kommet mange oplysninger frem om forholdet mellem Jensen og Rosendahl, så er der stadig ingen, der ved, hvordan politikeren scorede sangerinden.

Det forsøgte Billed-Bladet at få svar på til 'Sport 2019' lørdag i Herning, men 48-årige Kristian Jensen var hemmelighedsfuld:

»Det tror jeg nok, at jeg holder for mig selv,« svarede han med et venligt smil til ugebladet.

Han tilføjede, at han glæder sig til, at de kan være private i det nye år og ikke hele tiden skal være i offentlighedens søgelys.

Han slutter med at fortælle, at Rosendahl ligeledes ser frem til, at der kommer lidt mere ro på i 2020.

På den røde løber inden 'Sport 2019' lørdag fangede B.T. også Kristian Jensen og spurgte ind til hans 2019. Her var svaret ærligt:

»Det har været et turbulent år, der skulle skrives med store bogstaver. Både privat og arbejdsmæssigt,« svarede 48-årige Jensen.

Jensen valgte ligeledes i 2019 at trække sig som næstformand i Venstre efter flere måneders dramatik.

Kristian Jensen er dog forsat medlem af partiet.

Kristian Jensens forhold til Pernille Rosendahl betød, at han måtte skilles efter 21 år sammen med Trine Overmark.