Efter knap 21 års ægteskab har folketingspolitikeren Kristian Jensen (V) besluttet at lade sig skille fra sin kone, Trine Overmark Jensen, som han har tre sønner med.

Det sker, da Kristian Jensen har fået følelser for sangerinde og tidligere X Factor-dommer Pernille Rosendahl, som han nu danner par med.

»Jeg har fået stærke følelser for Pernille, og det kan jeg selvfølgelig ikke komme videre med, mens jeg er gift. Derfor er det min beslutning, at vi skal skilles,« siger Kristian Jensen til B.T og tilføjer:

»Kærlighed er en følelse, der ikke lader sig styre.«

Kristian Jensen med sin kone, Trine Overmark Jensen, på valgdagen i 2015. Foto: Linda Kastrup Vis mere Kristian Jensen med sin kone, Trine Overmark Jensen, på valgdagen i 2015. Foto: Linda Kastrup

Han ønsker ikke at beskrive detaljerne omkring, hvordan han og Pernille Rosendahl har mødt hinanden, og hvor længe de to har dannet par. Politikeren fortæller dog, at de to har kendt hinanden længe.

»Vi har kendt hinanden i mange år. Hun har optrådt til arrangementer, hvor jeg har været, og vi har fælles bekendte, som gør, at vi har snakket sammen, men det er først på det allerseneste, at det har udviklet sig,« forklarer Kristian Jensen.

Pernille Rosendahl ønsker heller ikke at gå i detaljer, men bekræfter over for B.T. forholdet til Venstre-politikeren.

»Det er rigtigt, at vi er sammen, og jeg er selvfølgelig meget glad for ham. Men ellers kan jeg ikke sige særlig meget mere,« lyder det fra Pernille Rosendahl.

47-årige Pernille Rosendahl. Vis mere 47-årige Pernille Rosendahl.

Hun har tidligere dannet par med musiker Johan Wohlert, og de to gik fra hinanden tilbage i 2013. Sammen har de sønnen Tristan på 13 år.

Pernille Rosendahl ønsker på nuværende tidspunkt ikke at fortælle mere om sit forhold til Kristian Jensen, da der er mange mennesker at tage hensyn til.

»Det er selvfølgelig en vanskelig situation, det her, og netop derfor - også fordi der er en masse mennesker involveret, som ikke har bedt om den her - har jeg ikke brug for at sige så meget mere. Jeg har brug for, at der er så meget ro omkring det, som der overhovedet kan være.«

Flyttet fra hjemmet

Kristian Jensen og Trine Overmark Jensen er endnu ikke skilt, men Kristian Jensen er imidlertid flyttet ud af familiens hjem i Herning.

Kærlighed er en følelse, der ikke lader sig styre. Kristian Jensen

I øjeblikket bor han derfor i den lejlighed, han som folketingspolitiker har til rådighed i København, og når han er i Herning, bor han hos gode venner. Planen er dog stadig at blive i det midtjyske permanent.

»Jeg er i gang med at finde en ny lejlighed i Herning, hvor jeg vil have en base. Både fordi, det er der, jeg er folketingsmedlem fra, men også så jeg kan være tæt på mine tre drenge,« fortæller Kristian Jensen, der sammen med Trine Overmark Jensen har de tre sønner Asbjørn på 12 år, Oliver på 16 år og Magnus på 18 år.

Du siger farvel til 21 års ægteskab, og det kan ikke være en nem situation for din familie - hvordan har du det med at have det på dig?

»Det er rigtig rigtig hårdt og selvfølgelig en svær beslutning at tage, og det er et stort ansvar at tage på sig. Men kærlighed er en følelse, der er svær at styre, og så er man nødt til at tage konsekvensen,« siger Kristian Jensen.

Kristian Jensen er flyttet fra sin kone, som han nu skal skilles fra. Foto: Nils Meilvang Vis mere Kristian Jensen er flyttet fra sin kone, som han nu skal skilles fra. Foto: Nils Meilvang

Kan ikke pakke følelserne væk

Gennem sin politiske karriere har Kristian Jensen flere gange italesat, hvordan han har haft dårlig samvittighed, når han har været meget væk fra sine børn. Og han ved godt, at denne situation ikke gør tingene nemmere.

»Jeg er godt klar over, at det her har store konsekvenser, især for mine børn. Men det er ikke muligt bare at pakke sine følelser væk i en æske, og man kan ikke tænde og slukke for dem. Det har jeg så nu valgt at reagere på, velvidende om de konsekvenser, det tager med sig,« siger Kristian Jensen.

Han er klar over, at mange nok vil have en holdning til hans beslutning, men understreger, at situationen langtfra er nem.

»Jeg kan ikke gøre mig til dommer over, hvordan andre vil vurdere det. Jeg tror, mit liv ville være nemmere, hvis jeg ikke skulle gennem en skilsmisse,« siger han.

Sangerinde Pernille Rosendahl har tidligere dannet par med Mew-bassist Johan Wohlert. Foto: Søren Bidstrup Vis mere Sangerinde Pernille Rosendahl har tidligere dannet par med Mew-bassist Johan Wohlert. Foto: Søren Bidstrup

2019 har i den grad været et forandringens år for Venstre-politikeren, der tilbage i august valgte at trække sig som næstformand i Venstre efter en lang periode med intern uro i partiet.

Politikeren mener dog ikke, at det hektiske arbejdsår har haft betydning i forhold til den forestående skilsmisse.

»Jeg tror ikke, at mit arbejdsliv smitter af på mit privatliv på den måde. Det kommer bare oveni det hele og gør, at 2019 virkelig er et år, hvor der sker noget nyt, hver eneste gang, jeg netop synes, jeg har en afklaring på, hvor året bringer mig hen. Senest nu i forhold til Pernille,« siger Kristian Jensen.

Han har valgt at stå frem og fortælle om skilsmissen og følelserne for Pernille Rosendahl nu, så hans tre børn ikke skal høre det andre steder.

Det er ikke muligt bare at pakke sine følelser væk i en æske, og man kan ikke tænde og slukke for dem. Kristian Jensen

»Når man skal igennem en skilsmisse, og jeg flytter fra Ydertoften, hvor jeg boede, så er det klart, at det er der nogle, der vil lægge mærke til. Og så vil jeg hellere selv være den, der fortæller det, i stedet for at mine børn skal opleve det som et rygte,« lyder det fra Kristian Jensen.

Den garvede politiker er vant til sine ture i mediemøllen, men han har altid holdt sin familie ude af netop den del.

Derfor håber han også, at børnene nu kan få fred til at fordøje den svære nyhed om forældrenes skilsmisse.

»De skal have fred til at komme igennem den her periode, og jeg håber, der især over for børnene vil være respekt for det privatliv, de har en helt naturlig ret til at have. For det er selvfølgelig hårdt for mig, men det er især hårdt for dem,« siger Kristian Jensen.