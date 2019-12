Mange kender ham nok som vært på DR-programmerne 'Lille Nørd' og 'Live' eller fra dette års udgave af Dansk Melodi Grand Prix.

Men nu har Kristian Gintberg valgt at sige stop. Og så alligevel ikke.

For den 31-årige DR-vært har blot valgt at stoppe som fastansat i Danmarks Radio og i stedet 'prøve livet som freelancer af'.

Det skriver Kristian Gintberg selv på sin Instagram-profil.

At Kristian Gintberg stopper som fastansat hos DR betyder dog ikke, at han ikke længere vil være at finde på skærmen.

Han skriver nemlig videre, at han fortsat vil lave indhold til DR.

'...men vil alligevel lige sige stort TAK til alle jeg har arbejdet med på fabrikken', skriver Kristian Gintberg i opslaget.

Foruden sin værtsrolle i blandt andet DR-programmet 'Lille Nørd' har Kristian Gintberg også medvirket i serien 'Ramasjang Mysteriet'.

Vis dette opslag på Instagram Efter 9 år som fastansat i DR, har jeg besluttet at prøve livet som freelancer af. Jeg vil fortsat lave indhold til DR, men vil alligevel lige sige stort TAK til alle jeg har arbejdet med på fabrikken Glædelig jul til jer #freelance #dr #kristiangintberg Et opslag delt af Kristian Gintberg (@kristiangintberg) den 19. Dec, 2019 kl. 5.28 PST

Derudover har den 31-årige vært spillet med i teateropsætningen af 'Hodja fra Pjort' på Folketeatret i 2016, hvor han spillede rollen som Hodja.

31-årige Kristian Gintberg er i øvrigt nevø til komikeren Jan Gintberg.

DR-værten blev sidste år far for første gang, da han fik en søn. Dengang delte værten selv nyheden på Instagram med følgende tekst.

'Artens overlevelse er sikret'.