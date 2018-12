Den populære DR-vært Kristian Gintberg går en helt særlig jul i møde i år.

Det bliver nemlig hans første jul som nybagt far.

Det afslører han selv på Instagram, hvor han har delt et billede af sin lille søns fødder.

'Artens overlevelse er sikret', skriver 30-årige Kristian Gintberg til billedet, som han har hashtagget 'stolt far'.

Den lille dreng kom til verden den 18. december.

Det var tilbage i september, at DR-værten, der blandt andet har stået i spidsen for underholdningsprogrammet 'LIVE', 'Ramasjang Mysteriet' og 'Lille Nørd', afslørede, at han og kæresten - Vibeke - ventede deres første barn.

»Det kan være jeg får et chok, når han kommer, men lige nu har jeg en romantisk forestilling om, at det hele nok skal gå. Når puslebordet er sat op, og jeg har købt bleer, så skal det hele nok køre,« sagde Kristian Gintberg i den forbindelse i et interview med DR.

Han kom til DR tilbage i 2011, hvor han hurtigt blev en populær børnevært på flere Ramasjang-programmer.