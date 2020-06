Kristen Bell var i chok, da hun pludselig opdagede, at hun medvirkede i en pornofilm. Den 39-årige skuespiller har nemlig aldrig lavet porno, men er tilsyneladende blevet udsat for avanceret og krænkende teknologi.

»Det var faktisk min mand, der fortalte mig det. Han er venner med Ashton Kutcher, og det var faktisk ham, der fortalte min mand, at der florerede de her såkaldte deepfakes af mig rundt på nettet.«

»Jeg var chokeret. Det er svært at tænke på, at jeg bliver udnyttet på den måde. Det her er mit ansigt. Det tilhører mig,« siger Kristen Bell til mediet Vox.com.

Deepfakes er avanceret teknologi, der i store træk går ud på, at man digitalt tager ansigtet fra en person og sætter det over på en video af en andens krop, så det ser ud som, at ansigtets ejer optræder i en sammenhæng, personen aldrig har befundet sig i.

Tidligere er deepfakes blevet brugt til at manipulere med politikere. Her blev deres ansigter sat over på anden person, som kom med nogle udtalelser, personen formentlig aldrig selv ville sige. Blandt andet er Barack Obama og Donald Trump blevet udsat for disse deepfakes.

»Vi har denne her enorme samtale om samtykke. Så det er ikke okay. Og selv hvis dette bliver deklareret med 'det her er ikke hende', så er det stadig virkelig svært at tænke på,« siger Kristen Bell.

Men det er ikke kun kendte mennesker, der står for skud. I følge VOX er der en helt almindelig kvinde fra Australien ved navn Noelle Martin, der har fået misbrugt sit ansigt i pornofilm.

Her har skaberne brugt billeder fra kvindens sociale medier til at lave deepfakes.

»Mine børn kan se det her. Min fremtidige partner kan se det her, og det er det, der gør mig mest ked af det,« fortæller Noelle Martin til Vox.

»Mit navn og 'fake porn' vil for evigt hænge sammen nu.«

En undersøgelse, som Vox har foretaget viser, at hele 96% procent af alle deepfakes bliver brugt til pornofilm.