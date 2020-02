Efter knap 30 år sammen er de som et ægteskab med fire mennesker. Blot uden sex, som de kraftigt pointerer det.

Men som selv i de bedste ægteskaber har også den lumre kvartet Ørkenens Sønner haft sine kriser. Kriser, de ikke kunne løse selv.

Det fremgår af en ny biografi om Niels Olsen, ‘Kan ham den høje ikke lige sætte sig ned’, som om få dage lander i butikkerne.

For lige så sjove, som Søren Pilmark, Niels Olsen, Asger Reher og Henrik Kofoed kan være på scenen, lige så usjov kan balancen mellem dem være bag scenen.

Derfor har de fire granvoksne herrer da også på vejen måttet tage et godt ægteskabeligt redskab i brug: Parterapi.

Og det i en sådan grad, at Søren Pilmark ifølge bogen er overbevist om, at de mindst har finansieret et hus på Strandvejen nord for København til psykologen.

»Når man har så tæt et samarbejde, er det en illusion at tro, at jeg ikke har været tæt på at skyde de andre tre flere gange. Og de mig omkring 20 gange,« indrømmer Søren Pilmark da også lige ud i bogen.

Det var ham, der foreslog, at de tog terapi i brug for at løse kriserne i den populære komiker-kvartet.

Forslaget vakte i første ombæring ikke udelt begejstring hos de tre andre. Omend Niels Olsen godt kunne se, at de nok var blevet lovlig ‘bagstræberiske, stædige og kategoriske’.

I sidste ende hoppede de dog alle med på terapi-vognen. Simpelthen for at få klarlagt - og acceptere - deres roller i det udvidede ægteskab.

Terapien var en succes. Så stor en succes, at Ørkenens Sønner flere gange sidenhen har sat plads af i kalenderen til nye psykologaftaler, når knuderne blev for sammenfiltrede.

I dag er de overbeviste om, at dét er grunden til, at de stadig er i stand til at optræde sammen. Til stor glæde for deres store trofaste fanskare.