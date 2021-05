Nu stiller Tom Cruise sig op i rækken af vrede Hollywood-stjerner.

Han er ligesom Hollywood-stjerner som Scarlett Johansson og Mark Ruffalo sur på organisationen Hollywood Foreign Press (HFPA), der for tiden beskyldes for både sexisme, korruption og for ikke at have nogen sorte medlemmer.

Hollywood Foreign Press, der repræsenterer journalister fra udenlandske medier, som dækker filmbranchen i USA, står blandt andet bag awardshowet Golden Globes, og i protest har Tom Cruise nu valgt at returnere sine tre priser.

58-årige Tom Cruise vandt sin første Golden Globe i 1990 for filmen 'Born on the Fourth of July'. Han vandt derudover i 1997 for 'Jerry Maguire' og i 2000 for 'Magnolia', men trofæerne har han ifølge Variety nu skilt sig af med.

Og det stopper ikke her.

I samme ombæring har den amerikanske tv-station NBC meddelt, at de til næste år ikke vil sende Golden Globes.

Hollywood Foreign Press offentliggjorde forleden på deres hjemmeside, at de er i fuld gang på at skabe forandringer. Blandt andet vil de øge antallet af medlemmer med 50 procent over de næste atten måneder.

NBC meddeler i en pressemeddelse, at de tror på, at organisationen er i gang med at forbedre sig, men at den slags tager tid, og derfor vil de nu give dem arbejdsro. Hvis de viser fremskridt og får styr på tingene, er NBC klar til at sende showet igen i 2023, lyder det ifølge Variety fra tv-stationen.

Tom Cruise da han vandt en Golden Globe i 1997. Foto: KIM KULISH Vis mere Tom Cruise da han vandt en Golden Globe i 1997. Foto: KIM KULISH

Ifølge Variety har Netflix, Amazon og Warner Media for nylig meldt ud, at hvis der ikke kommer styr på organisationen, vil de også stoppe samarbejdet.

Oveni det hele har Hollywood Foreign Press lige været igennem en anden møgsag, da det i april kom frem, at deres tidligere formand Phil Berk i en mail til andre medlemmer havde kaldt Black Lives Matter for en 'hadbevægelse'.

Han blev efterfølgende smidt ud af organisationen.