Khloé Kardashian og datteren True vender snart hjem til Los Angeles, men hvad med Tristan?

2018 har været et spændende år for Khloé Kardashian – både på godt og på ondt. For syv uger siden blev hun mor for første gang, da datteren True Thompson kom til verden, men kort før fødslen ramlede hendes verden og forestillingen om det perfekte forhold sammen.

Flere medier kunne nemlig afsløre billeder, videoer, øjenvidneberetninger og beskeder, der beviste, at hendes kæreste, NBA-spilleren Tristan Thomspon, var realitystjernen utro og havde været det i en lang periode.

Afsløringerne kom som et chok for Khloé, der kort forinden var flyttet permanent til Cleveland, hvor kæresten arbejder. Her var planen, at hun skulle blive og skabe et familieliv med kæresten, men spørgsmålet er, om afsløringerne om utroskab har ændret på det.

For selv om ‘Keeping Up With the Kardashians’-stjernen endnu ikke har talt offentligt om utroskaben, og alt ifølge flere medier tyder på, at hun stadig er sammen med Tristan Thompson, så sætter hun snart kursen tilbage mod Los Angeles og resten af realityfamilien. Det afslører Kris Jenner over for E! News.

»Jeg har været der (i Cleveland, red.). Vi rejser frem og tilbage, og jeg FaceTimer med hende hver dag. Det er sjovt – og hun vender snart hjem« fortalte hun til mediet, da hun for nylig mødte dem på den røde løber til premieren på ‘American Woman’.

En drøm er gået i opfyldelse

Kris Jenner fortæller, at datteren virkelig har taget rollen som mor til sig.

»Hun er fantastisk. Hun er den bedste mor i verden. Hun har haft god tid til at øve sig på sine nevøer og niecer, og jeg tror bare, at det er en drøm, der er gået i opfyldelse for hende.«

»Tiden går bare alt for hurtigt« lød det også fra Kris Jenner, der stadig har svært ved at forstå, at barnebarnet allerede er blevet syv uger gammel.

Hvad med Tristan?

Kris Jenner nævnte dog intet om Tristan Thompson, der formentlig heller ikke kan flytte fra Cleveland – i hvert fald ikke, mens han har kontrakt med byens NBA-klub. Derfor er spørgsmålet, om Khloé Kardashian flytter permanent tilbage til resten af familien, og om forholdet til basketballspilleren i så fald er slut. I hvert fald trækker det ifølge PEOPLE måske i den retning.

»Hun har både gode og dårlige dage med Tristan. De havde et meget roligt forhold, før videoerne og billederne kom ud. Nu er forholdet helt ændret« siger en anonym kilde til mediet.

Ifølge kilden har hun dog valgt at give ham en chance, selv om hun har svært ved at stole på ham – især når han rejser til udekampe. Men tiden vil vise, om hun vender permanent tilbage til Los Angeles og dermed flytter væk fra ham.

Artiklen er bragt i samarbejde med Realityportalen