Retssagen mellem Kardashian-familien og Blac Chyna er i fuld gang.

33-årige Blac Chyna, med det borgerlige navn Angela Whyte, valgte i 2017 at sagsøge sin tidligere svigerfamilie, da hun mener, de er skyld i, at hun bliver snydt for en indtjening på 742 millioner kroner, hvoraf de 302 millioner er for 'tidligere økonomisk, skade' mens de 440 millioner er for 'fremtidig økonomisk skade'.

Torsdag var det Kardashian-søstrenes mor – og manager – Kris Jenner, der indtog vidneskranken i sagen.

Her hævdede hun, at Blac Chyna for år tilbage havde truet med at dræbe Kylie Jenner. Det skriver flere udenlandske medier, herunder PageSix.

Blac Chyna. Foto: Johannes EISELE Vis mere Blac Chyna. Foto: Johannes EISELE

Ifølge Kris Jenner har Kylie Jenners ekskæreste, rapperen Tyga, da også ved flere lejligheder fortalt hende om, hvordan Blac Chyna tidligere har forsøgt at forvolde ham skade – blandt andet med en kniv.

Blac Chyna og Tyga dannede par fra 2011 frem til 2014 og har sammen sønnen King Cairo. Efterfølgende fandt rapperen sammen med Kylie Jenner, som han var sammen med fra 2014 til 2017.

Da hun selv vidnede i retssagen dagen forinden, påstod Blac Chyna, at hun og Tyga stadig var i et forhold, da han fandt sammen med Kylie, hvilket – muligvis – er årsagen til de påståede dødstrusler.

Selvom Kris Jenners alarmklokker begyndte at ringe, da hun hørte om truslerne, blev det aldrig meldt til politiet.

Tyga og Kylie Jenner fotograferet i 2016. Foto: Andy Kropa Vis mere Tyga og Kylie Jenner fotograferet i 2016. Foto: Andy Kropa

»Selvfølgelig var det alarmerende, men vi holdt det bare i familien,« fortalte hun i retssalen.

Blac Chyna blev selv en del af Kardashian-klanen, da hun i 2016 fandt sammen med de celebre søstres mindre kendte bror, Rob Kardashian. De fik for fem år siden datteren Dream.