Der er drama mellem DR og flere instagrammere, herunder Anders Hemmingsen, som står bag Instagram-profilen af samme navn, samt Anna Mathiesen, som står bag profilen 'Fantastiskeforældre'.

De har nemlig begge to delt indhold fra blandet andet 'Den store bagedyst', men det er slut nu.

For DR har nemlig sendt en besked rundt, hvor der står, at det er et brud på ophavsretten, og at de skal slette alle tidligere opslag med indhold fra DR.

Og det er noget, som Anders Hemmingsen, der har en million følgere på Instagram, kommer til at kunne mærke:

Anders Hemmingsen. Foto: Morten Jerichau Vis mere Anders Hemmingsen. Foto: Morten Jerichau

»Det er et kæmpe tab. 'Den store bagedyst' fylder en stor del af indholdet på min profil, og det vælter ind med reaktioner fra følgerne, når programmet kører over skærmen,« fortæller Anders Hemmingsen til B.T.

Anders Hemmingsen ved godt, at det teknisk set ikke er lovligt, men han undrer sig bare, da det aldrig har været et problem førhen:

»Det er aldrig sket før, at jeg er blevet bedt om at slette indhold fra programmerne. Jeg krediterer dem altid, og det har jeg også gjort med DR. Jeg ved ikke, om det har noget med antallet af følgere at gøre. De har aldrig reageret, men nu gør de det lige pludselig.«

Og det ærgrer Anders Hemmingsen, for som han selv siger, så er mange af hans følgere vilde med 'Den store bagedyst'.

Det samme gør sig gældende for Anna Mathiesen, som har Instagram-profilen ‘Fantastiskeforældre’ med over 40.000 følgere. Hun har også fået besked fra DR om at slette al indhold, som hun har delt fra 'Den store bagedyst':

Sådan ser beskeden ud fra DR, som blandt andre Anna Mathiesen har modtaget. Foto: Privat Vis mere Sådan ser beskeden ud fra DR, som blandt andre Anna Mathiesen har modtaget. Foto: Privat

»Det eneste vi har fået at vide, er, at det er et brud på ophavsretten, så derfor må jeg ikke dele det,« fortæller Anna Mathiesen, der dog gerne vil vide, om det er fordi, deltagerne føler sig mobbet:

»Det kan man jo næsten antage, for det har ikke været et problem førhen. I hvert fald ikke sidste år. Så man kunne godt mistænke lidt, at der er tale om, at der er nogle af deltagerne, der ikke bryder sig om det,« fortæller Anna Mathiesen og fortsætter:

»Men til det vil jeg jo bare sige, at der er ikke nogle af de her memes, der er møntet på nogens personlighed eller en bestemt deltager i 'Den store bagedyst'. Det er bare sådan en overskrift, som er taget ud af en kontekst og lagt oven på et billede. Jeg har svært ved at se, hvorfor det skulle krænke nogen af deltagerne,« forklarer Anna Mathiesen.

B.T. har spurgt DR, hvorfor Anders Hemmingsen og Anna Mathiesen ikke længere må dele indhold fra deres programmer. De har sendt følgende svar i en mail:

»I DR sætter vi stor pris på, når danskerne tager del i en samtale om vores indhold og programmer, og når indhold fra DR's platforme bliver kommenteret, debatteret og delt (lovligt). Det betyder dog ikke, at vi kan tillade ulovlig brug. DR agerer efter den til enhver tid gældende ophavsretslov. Man må ikke tage hele eller dele (heller ikke billeder) af DR's programmer og udgive dem – hverken på sociale medier eller andre steder – uden at have fået tilladelse til det. Det er der ikke noget nyt i,« udtaler Malene Birkebæk, chef for børn, unge og nyudvikling i DR Medier, og fortsætter:

»Hvis vi i DR bliver opmærksomme på, at indhold bliver anvendt i strid med DR's rettigheder og retningslinjer, sørger vi for, at indholdet bliver fjernet. Sådan har det altid været.«