Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Den ikoniske skuespiller Jane Fonda fylder snart 85 år – og det har fået hende til at reflektere over sit liv og den tid, der er tilbage af det.

I et interview med Entertainment Tonight fortæller skuespilleren om sin lymfekræftdiagnose, og hvad hun tænker om det liv, hun indtil videre har levet.

Her lyder det klart fra den Oscar-vindende skuespiller, at hun godt ved, at den bedste tid er bag hende, og at hun er 'realistisk' omkring fremtiden.

»Når du når til min alder er det vigtigt, at huske på en tid, der er bag dig og ikke den, der er foran dig,« lyder det i interviewet.

Faktisk er moderen til tre klar til at dø, når tiden kommer.

»Jeg er ikke bange for at dø, jeg er klar, jeg har haft et skønt liv,« siger hun.

Hun ser dog ikke frem til ikke længere at være live.

»Jeg vil ikke. Men jeg ved, det bliver om ikke så længe.«

Tidligere har skuespilleren fortalt om sin kræftsygdom, Non-Hodgkins lymfom.

Kræftsygdommen gør, at skuespillerens immunforsvar langsomt stopper med at virke.

I interviewet fortæller den snart 85-årige stjerne, at hun generelt har det godt, men at den uge med kemoterapi er hård for hende.

»Den uge jeg får kemo er udfordrende, men ellers har jeg det fint.«

Jane Fonda fortalte også, at hun skal fejre sin fødselsdag sammen med hele familien.

Den tid hun har tilbage, har hun da også tænkt sig at bruge med familien.

»Jeg vil rigtig gerne nå at se mine børnebørn blive så gamle, at jeg ved, de er landet et godt sted,« fortæller hun.