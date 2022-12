Lyt til artiklen

For under en måned siden måtte han trække sig i sidste øjeblik fra at danse til 'Vild med dans – knækker cancer'.

Her lød det, at den 57-årige tømrer Donald La Verne Smith var for syg til at danse.

»Vi er meget kede af, at han ikke får mulighed for at gennemføre sin dans med Karina (Frimodt, red), for vi ved, at han ligesom os, havde set meget frem til denne aften,« lød det dengang fra TV 2-redaktør Thomas Strøbech.

Men nu viser det sig, at han er gået bort.

Det fortæller Karine Frimodt til Se og Hør, da de møder hende til premieren 'The Boyband Tour', som Silas Holst er en del af.

»Det har været en lidt hård dag. Jeg har været til begravelse først, så jeg er glad for at vende aftenen her. Donald, som jeg skulle have danset med, blev begravet i dag. Han døde sidste fredag,« fortæller Karina Frimodt til mediet og kalder ham »den vildeste fighter.«

Det var for over et år siden, at Donald fik beskeden om, at han havde bugspytkirtelkræft, og at han kun havde to måneder tilbage at leve i. Det blev til mere end 20 behandlinger. Men Donald nægtede at give op.

Og selvom han ikke fik lov til at danse til knæk cancer, så blev han ikke snydt for dansen.

For han dansede nemlig sammen med Karina Frimodt på hospitalet foran sin kone.