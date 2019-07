Anne Bech er kendt som træner og sundhedsguru, men selvom hun er ramt af kræft i binyren, så lægger hun ikke sin motion på hylden.

En lang række kendisser kommenterer nu med ros og støtte på et opslag, som Bech har lagt på Instagram.

Her skriver kendissen, at hun stadig vil kæmpe for, at hendes krop er i den bedst mulige form.

'Prøver at motionere inden kemobehandling i dag. Pointe? Motionér. Altid når du kan. Gør din krop stærk! Du ved aldrig, hvad du skal kunne klare, og hvad du kommer ud for,' skriver hun til et billede ad sig selv i løbetøj.

Et opslag delt af Anne Bech (@trainerannebech) den 15. Jul, 2019 kl. 10.58 PDT

Og det strømmer ind med både 'likes' og varme kommentarer fra både kendte og ukendte.

'Det er den rette mentalitet, smukke, søde, seje Anne', skriver sangerinden Szhirley.

'Sender dig 1000 gode tanker,' skriver Annette Heick.

En anden kendis, der har kommenteret Bechs opslag, er trænerkollegaen Charlotte Bircow, som også har prøvet på egen krop, hvordan det er at lide af kræft.

'Sådan. Modgang gør kun stærk, hvis du er rustet til det. Ønsker dig en effektiv kemo,' skriver Bircow i kommentarfeltet.

Det var tilbage i februar, at Anne Bech fik konstateret kræft, og hun har efterfølgende skrevet på Instagram, at det har været svært at indse, at det var hendes virkelighed nu.

Hun valgte selv at barebere sit hår af, og det hjalp træneren til at forstå, at hendes kræftdiagnose var en uundgåelig del af hendes hverdag nu.

'For cirka halvanden måned siden fik jeg den besked, alle frygter. Jeg har kræft. I mit tilfælde i binyren. Den seneste tid er gået med hospitalssamtaler, en operation for en metastase i baghovedet, og jeg er startet kemo og stråling,' skrev hun dengang.