Det er knap et år siden, at kendistræner Anne Bech fik dén besked, ingen ønsker at få. Nemlig at hun var ramt af kræft. Tilmed en sjælden kræftform, som ikke kan kureres.

Lige siden, har 41-årige Anne Bech kæmpet en intens og indædt kamp, som i perioder har suget al saft og kraft ud af hende. Sendt hende til tælling. Men nu er der godt nyt.

‘Jeg fik gode nyheder. Endelig,’ skriver Anne Bech på det sociale medie Instagram, hvor den gode nyhed suppleres af et foto af hende sammen med de to børn Caroline og Louis samt hunden Viktor.

‘Hormonbehandlingen virker. Ikke mere kemo,” fortsætter hun glad. Og med god grund.

Vis dette opslag på Instagram Jeg fik gode nyheder. Endelig. Hormonbehandling virker. Ikke mere kemo (lige nu), ingen svingende blodprocent. Jeg har det som om døden har stået i mit værelse, og lige nu kan jeg sende den ud ad døren. Jeg er glad, og lister forsigtigt over tynd is med børnene i hånden ❤️ Et opslag delt af Anne Bech (@trainerannebech) den 27. Jan, 2020 kl. 5.33 PST

For netop kemobehandlingen har været dét, der gennem hele forløbet har lammet den ellers hårdføre fighter fuldstændig.

»Da jeg fik at vide, at jeg skulle have kemo, og at det ville blive hårdt, tænkte jeg 'det kan jeg godt klare. I'm tough'. Men jeg havde INGEN ide om, hvor hårdt det var. Som i overhovedet,« forklarede Anne Bech i et stort interview med B.T. for få uger siden og uddybede:

»Kemobehandling står for mig, som om de prøver at forgifte mig, prøver at slå mig ihjel. Og så håber de, at jeg overlever. Sådan føles det.«

Anne Bech beskrev, hvordan hun knap kunne gå eller stå efter kemoen. Hvilket især hendes kun toethalvt-årige søn Louis havde svært ved at forstå.

»En lille dreng kræver ret meget og har brug for sin mor. Og når han står og hiver mig i hånden og siger 'kom, mor', for at jeg skal stå op, er det fuldstændig hjerteskærende. Men jeg kan ikke,« sagde Anne Bech, hvis håb for fremtiden netop var, at kunne holde kemoen væk.

“Det eneste, jeg kan håbe på, er, at kræften kan holdes i ro, så jeg kan leve med den og ikke skal dø af den.«

Nyheden om, at kemoen i hvert fald ikke foreløbig skal slå hende omkuld igen, fylder hende da også med glæde.

‘Jeg har det som om, døden har stået i mit værelse, og lige nu kan jeg sende den ud af døren. Jeg er glad, og lister forsigtigt over tynd is med børnene i hånden,’ skriver hun på Instagram.