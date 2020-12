»Seneste nyt: Har det godt. Har barberet mit hoved. Fået en hundehvalp – Monty. Haft fødselsdag – 71 år, mand.«

Så kort og godt præsenterer Jeff Bridges den seneste status på livet. Et liv, der i øjeblikket er præget af kræftsygdom.

I oktober afslørede hollywoodstjernen, at han havde fået konstateret lymfekræft, og nu kommer han altså med en lille opdatering på, hvordan det hele går.

Sammen med opdateringen deler han et billede af sig selv. Ved første øjekast kan det dog være en anelse svært at genkende ham.

Here’s the latest:

• Feeling good

• Shaved my head

• Got a puppy - Monty

• Had a Birthday - 71, man



For more updates, visit: https://t.co/tndalVscvs pic.twitter.com/9ryxhQbPD9 — Jeff Bridges (@TheJeffBridges) December 14, 2020

De ofte velfriserede lokker og det velplejede skæg er nemlig væk på billedet, hvor stjernen sidder med sin nye ven Monty.

Hans smil er dog, som det plejer. Varmt og overbevisende. Nøjagtigt, som man har set det så mange gange før i løbet af Jeff Bridges uendeligt lange karriere.

En karriere, der tæller 'The Big Lebowski og 'Crazy Hearts' og mere end 70 andre film, og som har budt på adskillige priser – heriblandt en Oscar og Golden Globes ærespris.

I øjeblikket er det store lærred og replikker dog skiftet ud med lægebesøg, refleksioner og optimisme.

Jeff Bridges med Golden Globes ærespris i hånden i 2019. Foto: MARK RALSTON Vis mere Jeff Bridges med Golden Globes ærespris i hånden i 2019. Foto: MARK RALSTON

Det understregede han, da han i oktober offentliggjorde de ellers nedslående nyheder.

»Godt nok er det en alvorlig sygdom, men jeg føler mig heldig, fordi jeg er omgivet af et fantastisk hold læger, og prognoserne er gode.«

»Jeg er overordentligt taknemmelig for kærligheden og støtten fra min familie og mine venner. Tak for jeres bønner og hilsner med ønske om god bedring,« skrev han dengang.