»Det går udmærket.«

Således lød det kort fra Dario Campeotto, da Se&Hør spurgte ind til den 83-årige kræftramte musikers helbred mandag aften.

Her dukkede han op med sin hustru Gertrud Campeotto under armen til premiere på Cirkusrevyen.

Tirsdag morgen uddyber hustruen gennem de seneste 45 år over telefonen til B.T., at hendes musikerægtemand »har det godt – som han nu kan have det i den situation.«

»Han skal ind og opereres den 10. juni, så det er lidt spændende at se, hvad der kommer ud af det,« fortæller Getrud Campeotto.

Ægteparret ser dog ikke frem mod operationen uden nervøsitet.

»Han har jo en kræftknude i bugspytkirtlen,« forklarer Gertrud Campeotto om den forestående operation, der skal fjerne knuden.

»Det er jo en stor operation, så det er ikke bare sådan lige at gå til. Det går man da selvfølgelig og tænker på.«

Tilbage i 2011 var ægteparret Gertrud og Dario Campeotto også til premiere på Cirkusrevyen. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Tilbage i 2011 var ægteparret Gertrud og Dario Campeotto også til premiere på Cirkusrevyen. Foto: Bax Lindhardt

Men heldigvis formår parret at vedholde den nødvendige positivitet, som Gertrud Campeotto forklarer det.

»De er jo blevet dygtige til det i dag,« lyder det optimistisk.

I forhold til mandagens sjældnere optræden på den røde løber, så havde ægteparret også en dejlig aften til premieren på Cirkusrevyen.

»Det var rigtig hyggeligt at komme ud og få lidt luft – og heldigvis var vejret jo godt,« slutter Getrud Campeotto med et lille grin.