'Må 2022 blive et fantastisk år', skriver Ilse Jacobsen på LinkedIn ovenpå et hårdtprøvet 2021.

Efter en sommer, hvor hun en overgang var indlagt på Nordsjællands hospital med en infektion, fik den 61-årige kendte designer i efteråret så pludselig også konstateret lymfekræft.

Hun fortalte den 19. november til Helsingør Dagblad, at hun lå indlagt på Rigshospitalet. At hun var afkræftet, ked af det og bange, men fortalte også, at hun ifølge lægerne havde gode behandlingsmuligheder.

Den 21. december skrev hun i en opdatering på Instagram, at hun fortsat kæmpede bravt, men at det lunede og hjalp med alle de flotte beskeder og blomster, som hun har modtaget.

Og søndag kunne hun så på sin Linkedin-profil afsløre, at hun netop for første gang i tre måneder har været en kort tur forbi sit firma i Hornbæk.

»Jeg nød at bevæge mig rundt i mit univers. Hvor var det en dejlig fornemmelse. Også at se Team Ilse Jacobsen Hornbæk har gjort et fantastisk job,« skriver hun i sit opslag og fortsætter:

»Selvom det selvfølgelig er hårdt at blive ramt af kræft og de hårde behandlinger, som følger, har det også været en god og sund prøvelse for firmaet. Nu skulle der klares meget, som jeg normalt tog mig af.«

Ilse Jacobsen, der tidligere har fortalt åbent om, at hun lider af en leddegigt, kan generelt se tilbage på nogle dramatiske år.

Ilse Jacobsen - Her på Hornbæk strand med flere af hendes gummistøvler i 2014. Foto: Nikolai Linares Vis mere Ilse Jacobsen - Her på Hornbæk strand med flere af hendes gummistøvler i 2014. Foto: Nikolai Linares

I 2018 røg hun i massiv modvind, da en lang række medarbejdere i en artikel i Berlingske kritiserede hendes ledelsesstil og arbejdsvilkårene i firmaet Ilse Jacobsen Hornbæk.

Historien spredte sig, og Ilse Jacobsen måtte blandt andet sige farvel til sin stol i DRs populære iværksætterprogram 'Løvens hule', ligesom der i 2019 blev skiftet ud i den øverste ledelse.

I starten forholdt Ilse Jacobsen sig tavs til den massive kritik, men i 2020 sagde hun til Helsingør Dagblad:

»Jeg er videre. Jeg har også lært noget. Og der er ting, hvor jeg lige skal tage mig lidt sammen. Jeg er jo ikke typen, der kryber langs panelerne, og der kan ryge en finke af panden. Jeg er ret ærlig i mit sprog, og det kan sagtens blive misforstået. Men man begik et karaktermord på mig«

Sidste forår medvirkede hun derudover i TV 2-programmet 'Bramfri', hvor hun blandt andet fortalte, at hun ikke forstod, at sagen skulle tages i medierne.

»Der må være nogen, der sidder med lidt dårlig samvittighed. Jeg håber ikke, de har vidst, hvor voldsomt det ville blive for mig,« lød det i programmet.

Ilse Jacobsen åbnede sin første butik i Hornbæk i 1993 og blev især kendt for sine farverige gummistøvler.

Hun bor i Hornbæk med sin mand Jesper Bo Jacobsen. Ifølge magasinet Nord udgiver hun til april sin selvbiografi.