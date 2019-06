Den svenske træningsblogger Terese Alvén sov stille ind natten til tirsdag. Det oplyser familien.

»Ingen ord kan beskrive smerten. Selvom det var forventet, at det ville ende sådan her, og Terese havde valgt at forberede sig på det værste, så dæmper det ikke smerten, når det sker. Vores håb er, at Terese nu har fået fred og ro,« siger hendes mand, Glenn Boström, til Aftonbladet.

37-årige Terese Alvén ventede parrets tredje barn, da lægerne i november opdagede en cyste på hendes æggestok. Den blev opereret væk, men grundet efterfølgende komplikationer valgte parret at abortere.

I april fik træningsbloggeren dog store smerter, og lægetjek afslørede, at hun led af en aggressiv form for æggestokkræft, skriver Aftonbladet.

Siden er det gået alt for hurtigt for Terese Alvén, der tirsdag gav op.

'I dag valgte Tess, i samråd med lægerne, at falde i dyb søvn i sin sidste tid. Hun har ikke mange kræfter tilbage, når hun er vågen, og hun føler ikke, at hun magter den store angst, der følger med at føle, at ens krop stille visner bort,' skriver hendes mand på Facebook.

'Tess' familie støtter hendes ønske og har sagt farvel til hende i løbet af dagen, mens hun stadig var klar i hovedet. Tess får nu ro i sjælen i sin sidste tid, og hendes familie vil være ved hendes side nu og for altid.'

Inden sin kræftsygdom og død var Terese Alvén en populær blogger i hjemlandet Sverige, hvor hun skrev om sundhed og sine mad- og træningsrutiner.

Derfor valgte hendes venner at bruge hendes store interesse for løb til at stable foreningen Spring för Terese (Løb for Terese, red.), hvor der blev samlet penge ind til det svenske svar på Kræftens Bekæmpelse, Cancerfonden.

Terese Alvén har også brugt sine sociale medier til at være åben om sin sygdom. Den sidste opdatering kom 5. juni på hendes allersidste fødselsdag.

'I dag fejrer jeg min 37-års fødselsdag og Global Running Day. I, som kan, løb for mig, i dag og andre dage,' skrev hun på Instagram, hvor hun samtidig delte et billede af sig selv i sygesengen omgivet af sin familie.

Terese Alvén efterlader sig to børn.