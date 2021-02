»Det er simpelthen så dejligt og overvældende.«

Sådan lyder det fra Andrea Elisabeth Rudolphs på hendes Instagram, efter hun onsdag meldte ud, at hun har fået brystkræft.

Den 44-årige iværksætter har nemlig fået rigtig mange beskeder fra folk, som sender omsorg i hendes retning.

Derfor har hun i en såkaldt story på sin profil fortalt, hvordan det er at have modtaget al den kærlighed.

»Så har jeg ligget og læst rigtig mange af de utroligt søde og overvældende og hjertevarme beskeder, jeg har modtaget fra jer. Tusind tak. Det er simpelthen så dejligt og overvældende,« siger Rudolph.

Hun kalder beskederne for »en tsunami af kærlighed«.

Blandt de mere end 5000, der har sendt deres støtte til Andrea Elisabeth Rudolph i Instagram-beskeder, er en lang række kendisser.

»Kærlighed, råstyrke og al tænkelig medvind til dig og din familie,« lød det således fra Sofie Linde, og model og DJ Emilie Lilja stemte i:

»Stakkels kræft – den aner slet ikke, hvilken sindssyg, sej og stærk kvinde den har sat sig i. Alle mine tanker og kærlighed til dig og din familie. Du har den her, Andrea.«

Det var onsdag Rudolph offentliggjorde den triste nyhed om, at hun havde fået konstateret kræft.

Det skete i en video på sin sociale medieprofil, og kendissen, der er tidligere vært på 'Vild med dans', brugte lejligheden til at komme med en opfordring.

Hendes budskab lød, at kvinder skal huske at tjekke deres bryster efter knuder, og at man i det hele taget skal være god til at passe på sig selv.

»Mit 2021 bliver noget anderledes, end jeg først havde forestillet mig. Jeg har fået konstateret brystkræft, og der venter mig derfor et halvt til et helt år, hvor jeg skal arbejde meget mindre og bruge min energi på at blive rask og være sammen med mine børn,« skrev hun i samme opslag.

I videoen i opslaget forklarer iværksætteren desuden, at da hun opdagede kræften, skete det, da hun fandt en knude under sin ene arm for fire uger siden. En uge senere fik hun konstateret kræft hos sin læge.

Udover en kræftknude i brystet, har hun også kræft i et par lymfer under armen.

Andrea Elisabeth Rudolph danner par med den tidligere håndboldspiller Claus Møller Jacobsen, og de har tilsammen fem sammenbragte børn.

Den tidligere tv-vært sagde i sin video, at hun er meget ked af det på sin families vegne, fordi de nu skal gå igennem denne omgang.

Samtidig siger hun, at kræften ikke har nogen idé om, hvilken krop den har bosat sig i. Nu kan den bare komme an, lyder det fra hende.