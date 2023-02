Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Siden Esben Dalgaard for halvandet år siden begyndte sin kræftbehandling, har hans udseende ændret sig.

Al pigmentering i hud og hårsække er forsvundet, hvilket har gjort hans hår og skæg helt hvidt, og det betyder, at den 46-årige skuespiller nu synes, at han er begyndt at minde om en anden kendt dansker.

For tiden er han aktuel som revylegenden Jørgen Ryg i TV 2s dramaserie 'Dansegarderoben'.

Esben Dalgaard har også tidligere spillet politikeren Mogens Glistrup i et teaterstykke af samme navn, så han har efterhånden god erfaring med at portrættere andre kendte danskere.

Esben Dalgaard tilbage i 2010 som Mogens Glistrup i teaterforestillingen 'Glistrup'. Foto: Nils Meilvang Vis mere Esben Dalgaard tilbage i 2010 som Mogens Glistrup i teaterforestillingen 'Glistrup'. Foto: Nils Meilvang

Adspurgt, hvem han kunne parodiere, hvis han en dag kom med i den rigtige udgave af Cirkusrevyen, har han netop på grund af sit nye udseende én bestemt kendt dansker i tankerne:

»Jeg maler nogle gange mine øjenbryn med lidt mørkere farve, så det giver lidt tilstedeværelse i ansigtet,« fortæller Esben Dalgaard og fortsætter:

»Da jeg en dag så et billede af mig selv, syntes jeg pludselig, at jeg lignede Morten Stig Christensen (formand for Dansk håndboldforbund, red.) på en prik. Ham kunne jeg måske godt spille.«

Esben Dalgaard har generelt set sat sig for at få det bedste ud af at måtte leve med uhelbredelig modermærkekræft.

Formand for Dansk Håndboldforbund. Foto: Simon Skipper Vis mere Formand for Dansk Håndboldforbund. Foto: Simon Skipper

Han benytter sig af behandlingsformen immunterapi, hvilket betyder, at han har kunnet fortsætte sit arbejde som skuespiller, og for tiden er han desuden landet rundt med foredraget 'Hej kræft – Velkommen' med håb om at kunne inspirere andre.

»Folk er enormt positive, når jeg kommer rundt. Jeg vil gerne vise, at jeg kan håndtere de her ting positivt, og det kan måske inspirere andre, der selv står i en livsudfordring, om det så er kræft, en skilsmisse, depression eller noget helt andet,« fortæller han.

Esben Dalgaard er ud over 'Dansegarderoben' også snart aktuel i fortsættelsen af DRs julekalender 'Julehjertets hemmelighed', der sendes til påske og har fået titlen 'Troldehjertets hemmelighed'.

Han har derudover lige vundet Kræftens Bekæmpelses hæderspris sammen med iværksætter Andrea Elisabeth Rudolph for at nedbryde tabuer, give håb og sætte ord på det, der er svært når man rammes af kræft.

Herunder kan du høre seneste afsnit af B.T.s podcast 'Det vi taler om':