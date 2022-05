Der kan vist ikke være meget tvivl om, at nygifte Kourtney Kardashian og Travis Barker er ovenud forelskede i hinanden.

Siden kendisserne stod frem som par i februar 2021, er de blevet gift intet mindre end tre gange – senest ved en storslået bryllupsfest i Italien med Dolce & Gabbana som sponsor.

I Kardashian-familiens nye Hulu-program 'The Kardashians' har Kourtney da heller ikke lagt skjul på, at hun gerne vil have et barn med sin trommeslager.

Tilsyneladende er den 43-årige stjerne da også villig til at tage helt særlige metoder i brug, for at det skal lykkes.

Kourtney Kardashian og Travis Barker. Foto: ANGELA WEISS Vis mere Kourtney Kardashian og Travis Barker. Foto: ANGELA WEISS

I det nyeste afsnit fortæller Kourtney Kardashian nemlig, at hun har fået et lidt … specielt råd af parrets fertilitetslæge.

»Han sagde til os, at den ting, der ville hjælpe var at drikke hans sæd fire gange om ugen,« forklarer hun i programmet.

En melding, der – efter alt at dømme – faldt i rigtig god jord ved Travis Barker.

»Jeg elsker den læge,« lød det nemlig fra 'Blink 182'-trommeslageren, der tilføjede, at han har »sædceller til topkarakter«.



Kourtney Kardahsian har i forvejen tre børn med ekskæresten Scott Disick – Mason på 12, 9-årige Penelope og Reign på 7.

Travis Barker har 18-årige Landon og Alabama på 16 med Shanna Moakler – og desuden steddatteren Atiana De La Hoya på 23.